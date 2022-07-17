Враг обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру

Соответствующие данные в вечерней сводке 17 июля опубликовала пресс-служба Генштаба ВСУ. Сообщается, что враг обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах сразу нескольких населённых пунктов.

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Речь идет о Белой Кринице, Березнеговатом, Терновке, Веселом Куте, Благодатном, Квитневом, Лоцкино, Новогригорьевке, Мирном, Прибужском, Лупарево, Баштанке и других.

В Генштабе ВСУ отметили, что враг в очередной раз нанес ракетные удары по Николаеву.

российские военные с помощью беспилотников продолжают проводить воздушную разведку. Как говорится в сообщении, на Южнобужском направлении высока угроза дальнейших ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

В то же время, украинские военные продолжают выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях и бьют оккупантов в ближних боях.

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