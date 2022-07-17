Энергетика – не единственный рычаг влияния, который хотят использовать российские оккупанты на международной арене. Они надеются на продовольственный кризис и уменьшение доходов Украины от продажи зерна.

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Оккупанты жгут украинские поля с урожаем

Спасатели Донбасса показали последствия поджогов украинских полей российскими оккупантами. Враг пытается уничтожить урожай, который не может собрать и украсть.

Только за прошедшие сутки огонь российских оккупантов уничтожил пшеницу наших трудолюбивых аграриев на площади более 70 гектаров.

Впрочем, реализовать свой план до конца врагу не удалось. Героическим спасателям удалось погасить огонь на площади в 10 гектаров и спасти 55 гектаров украинской пшеницы.

россияне жгут поля в Донецкой области: фото ГСЧС

Война россии с Украиной: последние новости

российские пропагандисты снова опозорились с фейком о "биолаборатории". Они решили снять свой лживый ролик на мощностях украинской компании, которую знает вся Европа.

ВСУ нанесли очередной удар по силам врага в Чернобаевке. Россияне в результате атаки понесли очередные значительные потери.

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