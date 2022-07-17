Возможно ли наступление по всей линии фронта

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Денис Попович. Он подчеркнул, что русские войска физически не смогут оказывать давление по всей линии фронта.

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По его словам, россияне заявляют о захвате Харьковской области, наступлении на южном направлении и т.д., но у них на это нет сил.

Попович заверил, что на Юге Украины оккупанты переходят к обороне. Об этом свидетельствуют кадры, на которых видно, что россияне перевозят бетонные блоки.

Главные усилия оккупантов будут направлены на Донецкую область, в частности Славянск и Краматорск, чтобы выйти на админграницу региона и выполнить политический приказ путина,

– заявил военный эксперт.

Он добавил, что прежде всего у россиян нет живой силы, потому что, чтобы руководить техникой, нужны люди.

"А львиная часть оккупационных войск стянуты на Донецком направлении, именно там будут разворачиваться основные события следующего этапа войны", – отметил Попович.

Он подчеркнул, что не было какой-то "оперативной паузы", постоянно были попытки наступления оккупантов, которые наши войска отбивали.

От чего будут зависеть наступательные действия оккупантов

По мнению военного эксперта, наступление россиян будет зависеть от их успеха на Донбассе. Речь идет о Славянске, Краматорске, Дружковке, на которые сейчас направлены их усилия.

Попович говорит, что оперативные усилия россиян будут зависеть от наличия резервов и ресурсов.

Но за последние 8 лет российской агрессии украинские бойцы создали серьезную оборону на Донбассе, которую оккупантам придется прорывать.

– ответил эксперт.

Он добавил, что не предусматривает скорейшего продвижения российских войск.

Денис Попович о наступлении россиян и идее захвата Харькова:



Кстати, Денис Попович также прокомментировал возможный захват Харькова и области. По его словам, об этом серьезно говорить не стоит, потому что у россиян нет сил для этого. Он считает, что это просто политические заявления.