У місті пошкоджені 12 п'ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА 16 липня.

Вибухи в Нікополі пролунали під час повітряної тривоги близько 4 ранку 16 липня.

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росіяни навмисно обстріляли житловий район Нікополя

Валентин Резніченко розповідає, що росіяни накрили вогнем Нікопольський район. Вони навмисно вдарили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя.

Одна жінка поранена. Зараз вона у лікарні. Попередньо, двоє людей знаходяться під завалами зруйнованих квартир. На місці працюють рятувальники – розбирають руйнування і шукають людей,

– мовиться в повідомленні.

За словами голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, зафіксовано близько 15 ворожих "прильотів". По місту виявлено боєприпаси, які не здетонували.

До речі У Дніпрі пошкоджено 2 підприємства: в одне росія влучила, на інше – впали уламки ракет

Криворізький район теж зазнав обстрілів

У Криворізькому районі під обстріли потрапили Зеленодольська, Апостолівська та Широківська громади. У Шестірні є пошкоджене житло. Через обстріл там зайнявся сінник на приватному подвір'ї. Попередньо без постраждалих.

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