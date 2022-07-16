У місті пошкоджені 12 п'ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА 16 липня.
Вибухи в Нікополі пролунали під час повітряної тривоги близько 4 ранку 16 липня.
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росіяни навмисно обстріляли житловий район Нікополя
Валентин Резніченко розповідає, що росіяни накрили вогнем Нікопольський район. Вони навмисно вдарили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя.
Одна жінка поранена. Зараз вона у лікарні. Попередньо, двоє людей знаходяться під завалами зруйнованих квартир. На місці працюють рятувальники – розбирають руйнування і шукають людей,
– мовиться в повідомленні.
За словами голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, зафіксовано близько 15 ворожих "прильотів". По місту виявлено боєприпаси, які не здетонували.
До речі У Дніпрі пошкоджено 2 підприємства: в одне росія влучила, на інше – впали уламки ракет
Криворізький район теж зазнав обстрілів
У Криворізькому районі під обстріли потрапили Зеленодольська, Апостолівська та Широківська громади. У Шестірні є пошкоджене житло. Через обстріл там зайнявся сінник на приватному подвір'ї. Попередньо без постраждалих.
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