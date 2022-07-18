Жесткий обстрел Никополя

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Кривого Рога. Он сообщил, что деталей об обстреле Никополя до сих пор нет.

К теме Оккупанты выпустили по Никополю 60 снарядов: ранена 75-летняя женщина, разрушены дома

По его словам, обстрел "Градами" жилых кварталов Никополя – это очередной терроризм россиян, ведь там нет воинских частей.

Это целенаправленное не первое попадание "Градами" по многоэтажкам, частным домам, речному порту, газопроводу и тому подобное. Это ничем нельзя оправдать. Это преступление россии,

– сказал корреспондент.

Добавим, что перед тем 16 июля они тоже под утро с РСЗО "Град" нанесли удар по городу. Они выпустили 53 ракеты.

россияне уничтожили тысячи тонн зерна

Он отметил, что оккупанты также обстреляли Синельниковский район Днепропетровщины. Один из ударов пришелся на элеватор – разрушены склады с зерном.

В результате обстрела по сельскохозяйственному элеватору возник пожар. По словам журналиста, там сгорело более 5 тысяч тонн зерна.

Он говорит, что это очередное подтверждение того, что россия осуществляет пищевой терроризм.

Она не только выжигает пшеницу на Юге Украины, но и целенаправленно стреляет по местам хранения урожая, чтобы и внутри Украины возник кризис среди продуктов и мы не смогли иметь объемы для экспорта зерна,

– объяснил корреспондент.

Ведь наше зерно, качественное и относительно дешевое, шло в страны Африки и Азии. В частности, большая часть украинского зерна экспортировались в Египет, где проживает 100 миллионов человек. Известно, что около 30% объема зерна этой страны Египет закупал в Украине.

Корреспондент о попадании в элеватор на Днепропетровщине:



Как россияне пытались уничтожить зерно в Донецкой области