Жесткий обстрел Никополя
Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Кривого Рога. Он сообщил, что деталей об обстреле Никополя до сих пор нет.
К теме Оккупанты выпустили по Никополю 60 снарядов: ранена 75-летняя женщина, разрушены дома
По его словам, обстрел "Градами" жилых кварталов Никополя – это очередной терроризм россиян, ведь там нет воинских частей.
Это целенаправленное не первое попадание "Градами" по многоэтажкам, частным домам, речному порту, газопроводу и тому подобное. Это ничем нельзя оправдать. Это преступление россии,
– сказал корреспондент.
Добавим, что перед тем 16 июля они тоже под утро с РСЗО "Град" нанесли удар по городу. Они выпустили 53 ракеты.
россияне уничтожили тысячи тонн зерна
Он отметил, что оккупанты также обстреляли Синельниковский район Днепропетровщины. Один из ударов пришелся на элеватор – разрушены склады с зерном.
В результате обстрела по сельскохозяйственному элеватору возник пожар. По словам журналиста, там сгорело более 5 тысяч тонн зерна.
Он говорит, что это очередное подтверждение того, что россия осуществляет пищевой терроризм.
Она не только выжигает пшеницу на Юге Украины, но и целенаправленно стреляет по местам хранения урожая, чтобы и внутри Украины возник кризис среди продуктов и мы не смогли иметь объемы для экспорта зерна,
– объяснил корреспондент.
Ведь наше зерно, качественное и относительно дешевое, шло в страны Африки и Азии. В частности, большая часть украинского зерна экспортировались в Египет, где проживает 100 миллионов человек. Известно, что около 30% объема зерна этой страны Египет закупал в Украине.
Корреспондент о попадании в элеватор на Днепропетровщине:
Как россияне пытались уничтожить зерно в Донецкой области
- Спасатели Донецкой области показали последствия поджогов украинских полей российскими оккупантами. Враг пытается уничтожить урожай, который не может собрать и украсть.
- Только за сутки огонь российских оккупантов уничтожил пшеницу наших трудолюбивых аграриев на площади более 70 гектаров.
- Впрочем, героическим спасателям удалось потушить огонь на площади в 10 гектаров и спасти 55 гектаров украинской пшеницы.