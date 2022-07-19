Лише по Нікополю ворог випустив до 40 реактивних снарядів. Про це вранці повідомив очільник Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко на офіційній сторінці у телеграмі.

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Наслідки обстрілу Нікополя

Валентин Резніченко зауважив, що на Дніпропетровщині минула ніч тривог та ворожих обстрілів. Унаслідок ударів росіян до 40 реактивними снарядами по Нікополю, руйнувань зазнали два промислові підприємства, на об'єктах спалахнули пожежі.

У місті пошкоджені кілька приватних будинків і електромережі. На місці працюють електрики. Людей не зачепило,

– уточнив очільник Дніпропетровської ОВА.

Додамо, що про обстріли Нікополя ще станом на 23:15 минулої доби повідомив очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко – на той момент повітряна тривога на території району тривала вже понад 11 годин.

Удари росіян по Криворізькому району

Окрім нічних ударів по Нікополю, росіяни гатили з артилерії по Криворізькому району області. Ворожого вогню зазнала Зеленодольська громада. На щастя, тут теж минулось без постраждалих серед цивільного населення.

Підтвердив обстріли й голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул. Посадовець уточнив, що ворожого вогню зазнали прикордонні території Зеленодольської громади.

До слова, в інших районах Дніпропетровської області станом на 7:19 19 липня було спокійно.

Останні новини з Дніпропетровської області: коротко

15 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру – влучили по машинобудівному заводу "Южмаш". Пожежу на підприємстві, що спалахнула унаслідок обстрілу, гасили протягом 38 годин . За попередніми даними, загинули троє людей, ще 16 – отримали поранення. Одна людина, станом на 17 липня, досі вважається безвісти зниклою.

. За попередніми даними, загинули троє людей, ще 16 – отримали поранення. Одна людина, станом на 17 липня, досі вважається безвісти зниклою. Артилерію росіян, якою вони обстрілюють Дніпропетровську область, окупанти ницо ховають за Запорізькою АЕС в Енергодарі. Прикриваючись "атомним щитом", загарбники можуть вільно обстрілювати, зокрема, Нікополь.

в Енергодарі. Прикриваючись "атомним щитом", загарбники можуть вільно обстрілювати, зокрема, Нікополь. Ще 16 липня ворог випустив по Нікополю 53 снаряди з реактивних систем залпового вогню "Град". На жаль, тоді не минулось без жертв та постраждалих, адже вгатили окупанти по цивільній інфраструктурі.

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