Лишь по Никополю враг выпустил до 40 реактивных снарядов. Об этом утром сообщил глава Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко на официальной странице в телеграме.

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Последствия обстрела Никополя

Валентин Резниченко отметил, что на Днепропетровщине прошла ночь тревог и вражеских обстрелов. В результате ударов россиян до 40 реактивных снарядов по Никополю разрушены два промышленных предприятия, на объектах вспыхнули пожары.

В городе повреждены несколько частных домов и электросети. На месте работают электрики. Людей не задело,

– уточнил глава Днепропетровской ОВА.

Добавим, что об обстрелах Никополя еще по состоянию на 23:15 за прошедшие сутки сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко – на тот момент воздушная тревога на территории района продолжалась уже более 11 часов.

Удары россиян по Криворожскому району

Кроме ночных ударов по Никополю, россияне били из артиллерии по Криворожскому району области. Под вражеским огнем была Зеленодольская община. К счастью, здесь тоже обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

Подтвердил обстрелы и глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул. Чиновник уточнил, что под вражеским огнем были приграничные территории Зеленодольской общины.

К слову, в других районах Днепропетровской области на 7:19 19 июля было спокойно.

Последние новости из Днепропетровской области: коротко

15 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру – попали по машиностроительному заводу "Южмаш". Пожар на предприятии, вспыхнувший в результате обстрела, тушили в течение 38 часов. По предварительным данным, погибли три человека, еще 16 получили ранения. Один человек, по состоянию на 17 июля, до сих пор считается пропавшим без вести.

По предварительным данным, погибли три человека, еще 16 получили ранения. Один человек, по состоянию на 17 июля, до сих пор считается пропавшим без вести. Артиллерию россиян, которой они обстреливают Днепропетровскую область, оккупанты подло прячут за Запорожской АЭС в Энергодаре. Прикрываясь "атомным щитом", захватчики могут свободно обстреливать в частности Никополь.

в Энергодаре. Прикрываясь "атомным щитом", захватчики могут свободно обстреливать в частности Никополь. Еще 16 июля враг выпустил по Никополю 53 снаряда из реактивных систем залпового огня "Град". К сожалению, тогда не обошлось без жертв и пострадавших, ведь били оккупанты по гражданской инфраструктуре.

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