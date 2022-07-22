Відповідну інформацію повідомив глава Нікопольської районної військової адміністрації ввечері 21 липня. Раніше російські окупанти атакували Нікополь в ніч проти 21 липня.

Читайте також Сильні вибухи, крик і плач дітей, — жителі Нікополя про життя під безперервними атаками росіян

росіяни знову вдарили по Нікополю

Знову обстріляно місто Нікополь!

– написав Євген Євтушенко.

Він також додав, що російські окупанти запустили чотири залпи з реактивної системи залпового вогню по сплячому місту.

Коротко про останні атаки росіян на Нікополь

Вночі проти 20 липня російські окупанти знову атакували Нікополь. Цього разу місто на Дніпропетровщині атакували з "Градів". Внаслідок атаки загигули двоє людей, ще 6 – зазнали поранень. З них четверо – діти.



Дивіться також – окупанти 20 липня обстріляли Нікополь: відео