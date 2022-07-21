Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі. Вибухи лунали у ніч проти 21 липня – тобто на 148 добу війни, яку росія почала проти України.

Зауважте Чорнобаївка, Херсон, Скадовськ – попередньо, "прильоти" по окупантах

У багатьох українських містах почули вибухи

Спочатку вибухи пролунали на Харківщині. Потім ворог атакував інші міста.

У Харкові пролунало кілька вибухів. Їх чули у Немишлянському та Салтівському районах,

– повідомило Суспільне.

Вибухи пролунали орієнтовно о 22:55 21 липня. У цей час в місті тривала повітряна тривога, людей закликали залишатись в укриттях. Про відбій оголосили тільки о 00:13 21 липня. Також вибухи місцеві жителі почули:

о 00:10 21 липня – у Нікополі Дніпропетровської області. Найбільш ймовірно, не у самому місті;

о 00:12 місцеві почули вибухи в Марганці.

Орієнтовно в 00:16 21 липня очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив попередньо вибухи пролунали не у самому місті, влада з'ясовувала деталі.

"Все нормально. Можна спати", – лаконічно написав людям Євтушенко орієнтовно о 00:32 21 липня.

Орієнтовно о 00:30 21 липня про вибухи повідомили в Чугуєві та Змієві, що на Харківщині.

Коротко про удари росії по Україні: останні новини

Вранці 21 липня російські окупанти вдарили по Харкову. Внаслідок атаки по місту загинули 13-річний хлопчик та літнє подружжя.

У ніч проти 20 липня вороги обстріляли Нікополь. Внаслідок атаки росіян є загиблі, а також поранені. Попередньо, – двоє людей загинули. Ще 9 людей зазнали поранень. Госпіталізувати довелось 6 із них, серед яких 4 – діти.

Також 20 липня вороги обстріляли Гуляйполе, що на Запоріжжі. По центру міста вдарили з "Градів" та артилерії. За попередньою інформацією, є загиблі. Руйнувань зазнали будівлі виконкому, міськради, культурно-спортивного комплексу, філії пошти та зв’язку, приватні будинки.

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