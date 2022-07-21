Соответствующую информацию сообщили местные жители. Взрывы раздавались в ночь на 21 июля – то есть на 148 сутки войны, которую россия начала против Украины.

Заметьте Чернобаевка, Херсон, Скадовск – предварительно, "прилеты" по оккупантам

Во многих украинских городах услышали взрывы

Сначала взрывы прогремели на Харьковщине. Затем враг атаковал другие города.

В Харькове раздалось несколько взрывов. Их слышали в Немышлянском и Салтовском районах,

– сообщило Суспільне.

Взрывы раздались ориентировочно в 22:55 21 июля. В это время в городе продолжалась воздушная тревога, людей призывали оставаться в укрытиях. Об отбое объявили только в 00:13 21 июля. Также взрывы местные жители услышали:

в 00:10 21 июля – в Никополе Днепропетровской области. Наиболее вероятно, не в самом городе;

в 00:12 местные услышали взрывы в Марганце.

Ориентировочно в 00:16 21 июля глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что предварительно взрывы прогремели не в самом городе, власти выясняли детали.

"Все нормально. Можно спать", – лаконично написал людям Евтушенко ориентировочно в 00:32 21 июля.

После этого о взрывах сообщили в Чугуеве и Змееве на Харьковщине.

Кратко об ударах россии по Украине: последние новости

Утром 21 июля российские оккупанты ударили по Харькову. В результате атаки по городу погибли 13-летний мальчик и пожилые супруги.

В ночь на 20 июля враги обстреляли Никополь. В результате атаки россиян есть погибшие, а также раненые. Предварительно, – два человека погибли. Еще 9 человек получили ранения. Госпитализировать пришлось 6 из них, среди которых 4 – дети.

Также 20 июля враги обстреляли Гуляйполе на Запорожье. По центру города ударили из "Градов" и артиллерии. По предварительной информации, есть погибшие. Разрушения получили здания исполкома, горсовета, культурно-спортивного комплекса, филиалы почты и связи, частные дома.

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