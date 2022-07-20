Про це повідомив радник глави Херсонської ОВА Сергій Хлань. Українські бійці активізувались на Херсонському напрямку. Там в окупантів постійно щось вибухає.

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Цікаво, який пульс показують Apple Watch Сальдо? Бо кожна ніч на Херсонщині останнім часом для зрадників дуже нервова,

– додав Хлань.

Вибухи на Херсонщині

Тим часом у місцевих телеграм-каналах один за одним повідомляють про вибухи. Зокрема, пишуть, що в Чорнобаївці з боку аеропорту піднявся великий стовп чорного диму.

У Скадовську теж чути вибухи, в районі Берислава щось горить. Гучно зараз і в Херсоні, у небі над містом видно спалахи.

У ворога на Півдні може не залишитись шляхів відступу

Військовий експерт Олег Жданов розповідав, що російські окупанти підживлюють угруповування своїх військ на Півдні України через Антонівський міст у Херсоні. Готують шляхи відступу. Натомість Олексій Арестович розповідав про роботу ЗСУ біля мосту.

Місцевих просять не користуватись мостом. За словами Юрія Соболевського, після його підриву ворогу не буде куди тікати.

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