Постоянные обстрелы начались 12 июля. С 16 июля в жилые кварталы города ежедневно прилетают десятки реактивных снарядов. Оккупанты открывают огонь со стороны Энергодара через водохранилище.

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Последствия обстрелов

Оккупанты обстреляли и повредили жилые дома, предприятия, больницу, образовательные учреждения, порт. На местах постоянно работают спасатели, полицейские, медики и пиротехники.

В ходе обстрелов пострадали гражданские люди. К сожалению, двое погибли, девять – ранены. Шесть пострадавших находятся в больнице, среди них четверо – дети, младшему всего 3 года.

Люди массово покидают город.

Последствия обстрелов Никополя:

Дом шатался, а дети плакали

Местная жительница Майя рассказала, что с 15 на 16 июля услышала грады. По ее словам, в голове промелькнуло: есть 5 секунд, чтобы добежать до коридора. Женщина бросилась с мужем в детскую комнату – вытаскивать детей из кровати. Младшего ребенка несли на руках,

Дом шатался, старшая дочь упала. Взрывы были очень сильные, дети кричали и плакали. Мы прикрывали их собой и пытались успокоить,

– вспоминает Майя.

Когда обстрел кончился, она позвонила маме, а затем пошла к оторванному окну. Из-за черного дыма ничего не было видно. Из коридора люди вышли, когда начало светать. Тогда увидели разбитый балкон, торчавшие в дороге снаряды.

"Было тихо, слышно только плач женщин. Я тоже плакала. 16 июля у нашей семьи второй день рождения. К счастью, мы уехали", – подытожила Майя.

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