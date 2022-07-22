В то же время появлялись сообщения, что некоторых из них лишили гражданства Украины. Можно ли таким образом избежать этого закона рассказал в эфире национального телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует 24 канал.

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Если человек действует на территории Украины, то закон говорит, что он может быть и не гражданином страны, но признан у нас олигархом. Это в случае если он отвечает всем 3 из 4 критериев для этого. Гражданин другой страны может быть зарегистрирован у нас как олигарх. А если в указах президента есть персональные данные, то они могут быть закрытыми,

– объяснил Данилов.

По его словам, 86 граждан нашей страны отвечают одному из 4 критериев для того, чтобы их признать олигархами. Как только будет ясно, какая цифра будет по второму критерию, общество узнает.

Олигархи делают так, чтобы не попасть в реестр

Данилов обратил внимание на то, что в процессе работы этого закона часть людей принимает решение, как распоряжаться своей собственностью, чтобы не попасть в реестр олигархов.

"Мы приветствуем это решение, когда люди сознательно делают такие шаги. Поэтому работавшая в нашей стране олигархическая клановая система должна быть прекращена. Мы за то, чтобы у нас были мощные бизнесмены, люди, которые занимаются бизнесом и имеем с большим уважением к но когда сочетаются монополии, медиа, политика, бизнес – это недопустимые вещи", – сказал он.

Данилов заверил, что это будет мешать развитию общества.

Реестр олигархов в Украине

В июне вступило в силу положение о Реестре олигархов. В нем будут люди, которые в Украине подпадают под ряд прописанных законных пунктов. Согласно документу, контролировать выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины должен секретарь СНБО – Алексей Данилов.

По словам Данилова, механизм формирования Реестра олигархов уже запущен. Понять, помогла ли война провести деолигархизацию, мы сможем только после ее окончания. Кто будет в этом реестре, также зависит от многих факторов.

Также Алексей Данилов рассказывал, что реестр олигархов уже готов. Секретарь СНБО пояснил, что в настоящее время субъекты еще представляют документы. 4 критерия для признания олигархом – политическое влияние – участие в политической жизни; медиа – значительное влияние на СМИ; вопросы монополии – являются конечными собственниками предприятия с монопольным положением на украинском рынке; деньги – являются собственниками активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц.

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