Об этом 24 каналу сообщили источники в Офисе Президента.

К теме Коломойский снова станет патриотом и поможет пощупать на крепость крымский мост

Ранее в сети народный депутат Власенко опубликовал указ №502/2022 Президента Украины, который был издан 18 июля 2022 года. В тексте говорится о лишении гражданства 10 человек.

Среди них – Игорь Коломойский, олигарх и политик, Игорь Васильковский, действующий нардеп от партии "Слуга народа", Вадим Рабинович, нардеп от ОПЗЖ, Геннадий Корбан, предприниматель и политик из Днепропетровской области.

В документе не указывают причины, на основании которых принят Указ. При этом в Законе Украины "О гражданстве" статьи 17 указано, что прекратить гражданство можно в трех случаях:

потери гражданства;

выхода из гражданства,

согласно международным договорам.

Первые два случая наступают тогда, когда человек стал гражданином другой страны. Кроме того, он самостоятельно должен представить в Украину определенный пакет документов для официального оформления своего нового статуса.



Соответствующий указ опубликовал народный депутат Сергей Власенко