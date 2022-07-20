Разведка разоблачила много "влиятельных людей", работавших на россию

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Украинскому радио. Он отметил, что некоторые известные личности исчезли с телеэкранов не просто так.

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Я могу сказать большое спасибо нашей контрразведке, отработавшая блестяще в отношении подготовки к этому особому периоду, который начался с февраля,

– сказал Данилов.

По его словам, было нейтрализовано множество людей, которые должны были активизироваться после 24 февраля.

Данилов заметил, что речь даже не о задержании кума путина Медведчука, это разведка открыто афишировала, а вот обо всех в ведомстве отчитываться не могут.

Мы сейчас не можем обществу обо всех отчитываться, но то, что делает наша контрразведка, особенно в последнее время – это впечатляет. И за это им большая благодарность и уважение,

– отметил Данилов.

Некоторые известные лица исчезли из вида

Секретарь СНБО также призвал обратить внимание, что некоторые известные личности исчезли с телеэкранов, хотя до полномасштабной войны там были постоянно.

Вы можете обратить внимание, как пропали некоторые люди, не слезавшие с экрана телевидения и радиовещания нашей страны. Они где-то исчезли. И никто не знает, где они находятся. Такие были мощные люди, которые не засыпали бы после того, как они бы не сделали то или иное выступление, либо в средствах массовой информации, либо в социальных сетях. А после 24 февраля они как-то исчезли,

– подчеркнул Данилов.

Последние громкие задержания предателей Украины

СБУ задержала бывшего начальника спецслужбы в Крыму Олега Кулинича из-за государственной измены. Фигуранта уголовного дела президент Владимир Зеленский уволил в марте 2022 года.

Ранее Данилов пригрозил коллаборантам и гауляйтерам на оккупированных территориях местью украинских партизан.

К слову, в Херсонской области уже начали разбираться с коллаборантом Алексеем Ковалевым. Он выжил после подрыва автомобиля. Коллаборант находился в больнице. Еще в начале июня коллаборант фактически признал собственное предательство – заявил, что пошел на сотрудничество с российскими оккупантами.

Еще с одним предателем Херсонской области случилась неприятность: смотрите видео