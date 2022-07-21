Бартер, приближающий победу

Во-первых, это означает настоящую деолигархизацию, потому что в следующее мгновение за Коломойским прилетит в Польшу специальный самолет ФБР, а Укрзализныця охотно доставит его в Перемышль. Говорят, в поездах УЗ сейчас шикарный кофе.

Не пропустите На три угрозы кремля Украина может ответить двумя кнутами

Сейчас американскому правосудию не дает добраться до Бени статья украинской Конституции, не позволяющая выдавать своих граждан другим странам. А вот выдавать американскому правосудию граждан Израиля или Швейцарии мы можем. И вот сейчас интересная история, что вылететь прямо из Украины хоть куда-то просто невозможно, и для того, чтобы добраться до безопасных юрисдикций, нужно сначала уехать в страну, которая сразу выдает американцам потенциального волонтера Коломойского.

А во-вторых, если Коломойский улетит развлекаться в Штаты, то из Штатов, кажется, в знак благодарности могут за это прислать еще как минимум 20 Himars, которые уже будут развлекать россиян по всему фронту. Хорошая сделка получится. А если поторговаться, то можно и пару ракет на 300 километров вдобавок получить. Так получится, что Коломойский наконец-то снова станет патриотом и поможет таки пощупать на крепость крымский мост.

Три доказательства того, что Коломойский за бортом

И нет, это не попытка Коломойского избежать закона об олигархах. Потому что закон об олигархах не делает разницы между гражданами Украины и гражданами других стран. Учите матчасть.

Удивляют люди, которые говорят, что это хитрый план Коломойского – избежать закона об олигархах в то время, когда тот же Коломойский этого закона не боится, более того, он его активно прорабатывал. Ибо этот закон представляет угрозу разве что репутации человека на Западе. А у Коломойского такая репутация на Западе, что ей уже ничего не страшно. Именно поэтому он так активно и продвигал закон, чтобы сравнять счет.

Советуем С любовью от ВСУ и США: оккупанты в Крыму скоро могут получить "горячие" приветы

И нет, это не попытка Коломойского уйти от ответственности от украинского правосудия. Потому что с украинским правосудием Коломойский умеет работать и так. А для украинского суда все равно, опять-таки, ты гражданин Украины или гражданин Израиля.

И нет, Коломойский сам никогда бы не поставил под угрозу собственное украинское гражданство. Ибо оно является тем единственным, что спасает его от Дяди Сэма.

Достойно внимания – Зеленский поручил разработать экзамен для получения украинского гражданства: смотрите видео