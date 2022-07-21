Бартер, що наблизить перемогу

По-перше, це означає справжню деолігархізацію, бо наступної миті за Коломойським прилетить в Польщу спеціальний літак ФБР, а Укрзалізниця залюбки доправить його в Перемишль. Кажуть, у потягах УЗ зараз шикарна кава.

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Зараз американському правосуддю не дає дістатися до Бєні стаття української Конституції, яка не дозволяє видавати своїх громадян іншим країнам. А от видавати американському правосуддю громадян Ізраїлю чи Швейцарії ми можемо. І от зараз цікава історія, що вилетіти прямо з України хоч кудись просто неможливо, і для того, щоб дістатись безпечних юрисдикцій, потрібно спочатку виїхати в країну, яка одразу видає американцям потенційного волонтера Коломойського.

А по-друге, якщо Коломойський полетить розважатися в Штати, то зі Штатів, здається, на знак вдячності можуть за це прислати ще як мінімум 20 Himars, які вже будуть розважати росіян по всьому фронту. Хороша угода вийде. А якщо поторгуватися, то можна і пару ракет на 300 кілометрів на додачу отримати. То ж вийде, що Коломойський нарешті знову стане патріотом і допоможе таки пощупати на міцність кримський міст.

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І ні, це не спроба Коломойського уникнути закону про олігархів. Бо закон про олігархів не робить різниці між громадянами України і громадянами інших країн. Учіть матчастину.

Дивують люди, які кажуть, що то хитрий план Коломойського – уникнути закону про олігархів у той час, коли той самий Коломойський цього закону не боїться, ба більше, він його активно пропрацьовував. Бо цей закон становить загрозу хіба що репутації людини на Заході. А в Коломойського така репутація на Заході, що їй вже нічого не страшно. Саме тому він так активно і просував той закон, щоб зрівняти рахунок.

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І ні, це не спроба Коломойського уникнути відповідальності від українського правосуддя. Бо з українським правосуддям пан Коломойський вміє працювати і так. А для українського суду байдуже, знову-таки, чи ти громадянин України чи громадянин Ізраілю.

І ні, Коломойський сам би ніколи не поставив під загрозу власне українське громадянство. Бо воно є тим єдиним, що рятує його від Дяді Сема.

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