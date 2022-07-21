Три кита российского шантажа

Во-вторых , энергетический шантаж уменьшением или вообще прекращением поставки газа. Отсюда остановка "северного потока" на техническое обслуживание" (кто бы поверил) и отправка немецким компаниям сообщений о возможности форс-мажорных обстоятельств .

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В-третьих , миграционный шантаж из-за искусственного создания голода в странах Африки и Ближнего Востока. К сожалению, это сконцентрированное давление ограничено, но работает.

Не стоит разгонять измену, никто не собирается нас "сдавать". Но ядерный шантаж влияет на темпы и качество поставок оружия. Энергетический – на разрешения возвращать "газпрому" турбины для "северного потока" (а также лоббирование запуска "северного потока-2" из-за вроде бы "технической неспособности" потока первого). Миграционный же приводит к дискуссиям внутри ЕС о разблокировании ресурсов российских банков для экспорта продовольствия и удобрений. И Москва прямо выставляет это как условие своего согласования на экспорт нашего зерна.

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Что мне не нравится в этой истории – отсутствие четкой стратегии Евросоюза, как этому тройному давлению противодействовать. Это дает российскому режиму маневр – предлагать разным странам ЕС непублично договариваться. И здесь возможная договоренность по экспорту украинского зерна не должна стать поводом для давления на нас начинать договариваться не на наших с Западом, а компромиссных позициях с кремлем.

Политику "кнута и пряника" в Москве применять умеют. Нашим общим с Западом ответом должна быть политика кнута или, лучше сказать, двух: военного и санкционного. Наша главная задача на ближайшие месяцы – не дать никому в ЕС с этого уехать.

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