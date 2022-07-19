Исключение из правил со знаком минус

Эта тема вызвала немало дискуссий как внутри парламента, так и в сенате, в обществе – на самых разных уровнях канадского политикума.

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Канада одна из первых стран мира (будем честными), которая активно включилась в санкционную борьбу с россией и вообще стала лидером противодействия российскому режиму и поддержке Украины. Как в 1991-м стала одной из первых стран, признавших независимость Украины, так с того момента до сих пор остается одним из ключевых союзников и крупнейших друзей Украины.

Но вот на этом фоне такой беспрецедентной поддержки Украины решение официальной Оттавы выглядит непоследовательным и, пожалуй, абсурдным, можно сказать. Ведь, на первый взгляд, введение персональных санкций, которые они предпринимали, против более 1600 россиян, приближенных к путину и приближенных, запрет на импорт энергоносителей, массовая конфискация активов российских олигархов, российской элиты в Канаде, блокирование и арест их самолетов – вот все эти проявления никак не накладываются на недавнее решение канадского правительства.

Заложники "обеспокоенной" Европы

И в этом на самом деле все любопытство этой ситуации. Потому что если бы все было так легко для Канады с позиции отказа от разрешения на вывоз этой турбины, то собственно они бы сделали это, и в этом сомнений нет. И если бы возвращение этой турбины было вопросом взаимоотношений исключительно между Канадой и россией, у меня есть глубокое убеждение, что подобных ситуаций не возникло бы в принципе.

Но в этом кейсе есть фактор Германии и есть фактор Европейского Союза в целом. И Германия, и ЕС оказывают серьезное влияние на Канаду, Канада испытывает потребность в усилении взаимоотношений с Европой, с Соединенными Штатами, поэтому вынуждена учитывать их интересы также.

Конечно, они оказывали давление на Трюдо, на его правительство для того, чтобы вернуть эту турбину, потому что там есть собственный интерес, есть интерес собственной энергетической безопасности, который выше, чем интересы Украины, интересы любого другого государства. То есть они заинтересованы в себе и, прежде всего, в себе.

Другой фактор – это то, что компания Siemens также является немецкой. И это компания, которая производила ремонт этой турбины. Поэтому на правительство оказывалось давление и через каналы бизнеса. Все эти факторы повлияли на то, что Оттава и парламент и, конечно, правительство решили пойти на уступки россии.

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Дипломатический фол

Несмотря на все вышесказанное, для Украины этот прецедент очень болезненный и очень опасный. Ведь позиция и Министерства иностранных дел, и президента, и общества – она в том, чтобы не делать никаких даже малейших уступок для россии. Поскольку мы знаем, что и российская олигархическая система, и коррупционная, и пропагандистская работают на то, чтобы подвергать сомнению необходимость оказания поддержки Украине, ставят под вопрос санкций против россии.

И, однозначно, случай этой поблажки со стороны Канады относительно россии будет использоваться ими в любых возможных проявлениях – и в публичных, и в непубличных, и в коммуникации российских лоббистских структур с западными политиками, чтобы повторять этот случай и отменять точечно, а затем и в целом санкции.

Поэтому для нас это такое дипломатическое поражение. И я уверен, для Канады это поражение – они прекрасно это понимают. Особенно учитывая тот факт, что буквально несколько дней назад оппозиция выразила большое недовольство решением правительства. Они на эту неделю назначают заседание комитета, на которое зовут и нашего посла, и посла Германии, и Христю Фриланд как министерку финансов. Будет там и много представителей оппозиции, которые намерены собственно узнавать, почему была такая необходимость в передаче этой турбины.

Поэтому, однозначно, случай не окончен, и, что самое главное, он может отыграться назад. Поскольку в этом решении министр природных ресурсов заявил, что оно может быть отменено в случае необходимости. То есть если будут какие-то очередные проявления этой жестокости и вражды со стороны россии, то Канада оставляет за собой право запретить Siemens отдавать турбину и вообще находиться этой компании на своей территории.

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