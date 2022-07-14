Экономика современной россии строится на двух столбах:
- Природных ресурсах (в первую очередь энергетических).
- Наследие СССР.
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И если первое не отобрать, то с наследием СССР все не так-то просто. Вы знали, что почти всю промышленность СССР выстроили американцы? В истории СССР и современной россии об этом ни слова. Ну неудобно же о величии и "скрижали" говорить, когда "пиндосы" и прочие "враги россии" построили всю твою промышленность.
И если быть точным, то построено более 1 500 заводов. Спроектировали, построили, научили работать и снабжали комплектующими и сырьем.
Западные компании массово покидают россию / Фото Getty Images
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Бизнес покидает россию
Западные корпорации покинули россию. Наряду с инженерами и разработками. В друзьях остался только Китай, которому россия нужна только как поставщик сырья и покупатель китайской продукции.
Следовательно, на его фабрики тоже рассчитывать не придется. Так что. Результат для российской экономики вы знаете.
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