Но ввиду катастрофического для российского общества и экономики хода боевых действий и тотального истощения вооруженных сил, военно-политическое руководство рф пытается вести непубличные переговоры с США и НАТО, рассчитывая закрепить свои политические позиции.
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К каким уступкам готов кремль
Как стало известно как из источников, приближенных к центрам принятия решений в рф, так и из публикаций в российских пабликах, накануне Саммита НАТО 28-30 июня российским дипломатам была поставлена задача достичь определенного согласования позиций с Североатлантическим альянсом.
Ради этого в кремле даже были готовы сменить неприемлемого для Запада представителя переговорного процесса сергея рябкова на александра грушка.
Предварительно было сообщено о предельных уступках, на которые готова пойти россия: частичный вывод российских войск из оккупированных территорий (кроме Крыма) Украины в обмен на смену политического руководства в Киеве.
То же самое было озвучено во время последнего разговора, который состоялся 26 июня, между главой службы внешней разведки рф сергеем нарышкиным и директором Национальной разведки США Эврил Хейнс.
Тем не менее США категорически отвергли любые предложения, которые предусматривали смену политического руководства Украины.
путин хочет смены политического руководства в Киеве / Фото Getty Images
Важно "Мы еще не начинали": у путина появился новый план по войне в Украине
"Мы еще не начинали"
В то же время, прогнозируя такой сценарий переговорного трека, еще 22 июня путиным была анонсирована подготовка к "серьезному противостоянию". В итоге это все вылилось в печально известную фразу российского вождя, которая частично превратилась в мем "мы еще не начинали по-настоящему".
В кремле абсолютно уверены, что около 80% вооружения и техники, получаемой от Запада Украиной, является устаревшей, а новое вооружение не соответствует анонсированным договоренностям. При этом, страхуясь от лишних рисков, в кремле активно поспособствовали раскрутке скандала вокруг заявления Виктории Спартц, в расчете на существенное уменьшение или полное прекращение западной помощи.
рф намерена к августу – сентябрю 2022 года полностью захватить Донбасс и предложить Украине мир на своих условиях. Такие сроки связаны с намерением провести 11 сентября референдум о вхождении Херсонской области и псевдореспублик на Донбассе в состав рф.
В случае, если Украина и Запад откажутся менять власть в Украине, а попытки физического устранения Владимира Зеленского снова потерпят неудачу, россия готова путем мобилизации всех человеческих и материальных ресурсов (в частности, и стран ОДКБ) захватить как можно большую территорию Украины, параллельно рассчитывая на большую уступчивость европейцев из-за приближающейся зимы и потребность в российских энергоресурсах.
Также в этих планах учитывается фактор американских выборов и наличие "друзей путина" в обоих лагерях американского политикума и использование американского фактора давления на Украину.
Но поскольку сценарий переговоров с рф на их условиях для Запада и Украины неприемлем, наиболее вероятна существенная эскалация в ближайшее время и полное истощение ресурсов на ведение активных боевых действий рф максимум до конца текущего года.
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