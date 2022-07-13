До того, данные ракеты в основном применялись по территориям на востоке Украины, преимущественно по линии фронта, либо приграничных районов с рф. Это связано было с тем, что российская авиация старалась не входить в воздушное пространство Украины либо зону действия ПВО ВСУ.

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Точность поражения

Но, применение по Одесской области Х-31 показало, что у них те же проблемы, что и у Х-22, а именно – при пуске по объектам с максимальной дальностью катастрофически падает точность поражения, а так же отказывает топливная система.

Напомню, что одно время Х-22 применялись по Одесской области, результатом чего стали регулярные промахи/отклонения от целей на 500 метров и более, а две ракеты и вовсе рухнули в море из-за отказа топливной системы.

Аналогично и Х-31, которые пускали российские истребители по Одесской области на этой неделе: долетевшие кардинально мимо, не долетевшие – точно на дно Черного моря.

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Так собственно, к чему это я?

Наверное, к тому, что именно полномасштабная война в Украине показала, насколько российское и, читай, советское оружие было переоценено по своим возможностям и большинство их ТТХ было попросту приписано с потолка, а дефективность для него – это норма, а не исключение.

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