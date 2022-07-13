До цього, дані ракети переважно застосовувалися по територіях на Сході України, переважно по лінії фронту, чи прикордонних районів з Росією. Це було пов'язано з тим, що російська авіація намагалася не входити у повітряний простір України чи зону дії ППО ЗСУ.

Читайте За що росіяни мстять українцям

Точність ураження

Але застосування по Одеській області Х-31 показало, що у них ті ж проблеми, що й у Х-22, а саме – при пуску по об'єктах з максимальною дальністю катастрофічно падає точність ураження, а також відмовляє паливна система.

Нагадаю, що свого часу Х-22 застосовувалися по Одеській області, результатом чого стали регулярні промахи/відхилення від цілей на 500 метрів і більше, а дві ракети й зовсім впали в море через відмову паливної системи.

Аналогічно і Х-31, які пускали російські винищувачі Одеської області цього тижня: ті, що долетіли, кардинально повз цілі, ті, що не долетіли, – точно на дно Чорного моря.

Важливо М142 стануть початком кінця російських окупантів: залишилося ще два кроки

То власне, до чого це я?

Напевно, до того, що саме повномасштабна війна в Україні показала, наскільки російська і, читай, радянська зброя була переоцінена за своїми можливостями і більшість їх ТТХ була просто приписана зі стелі, а дефективність для неї – це норма, а не виняток.

Також цікаво – росіяни скаржаться, що вже місяць не наступають на Харківщині через ЗСУ: дивіться відео