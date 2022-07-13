А якщо серйозно, то росіяни, мабуть, мають глибокий історичний комплекс неповноцінності. На ґрунті вторинності, яку вони хочуть видати за первинність, щодо України.

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Комплекс неповноцінності та помста

Може, вони нам мстяться за те, що ми колись підкорили московські племена, хрестили й оброком обклали? І ось вони тепер думають, що вони слов'яни, і більше – метрополія, від якої все сталося. Так ослов'янилися, що аж забули, що московську область колись населяли мордовські племена.

Ну а якщо вже зовсім серйозно: якщо (вибачте за тавтологію) у росії так хотіли претендувати на вплив, то принаймні треба було визначитися.

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Логіка Гітлера

Ви за "плавильний котел" (на кшталт США), але тоді до чого тут "русскій мір" і "русская весна"?

Або за "титульну націю" – тоді треба розбиратися, хто ви, а не доводити все до логіки Адольфа, і при цьому розповідаючи про "один народ" з українцями, яких ви хочете знищити.

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