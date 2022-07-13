А если серьезно, то у россиян, видимо, глубокий исторический комплекс неполноценности. На почве вторичности, которую они хотят выдать за первичность, в отношении Украины.
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Комплекс неполноценности и месть
Может, они нам мстят за то, что мы когда-то покорили племена московские, крестили и оброком обложили? И вот они теперь думают, что они славяне, и более того – что метрополия, от которой все произошло. Настолько ославянились, что аж забыли, что Московскую область когда-то населяли мордовские племена.
Ну а если уж совсем серьезно: если (извините за тавтологию) в России так хотели претендовать на влияние, то, как минимум, надо было определиться.
Интересно Украина деоккупирует южные регионы и об этом должны знать все
Логика Гитлера
Вы за "плавильный котел" (по типу США), но тогда причем тут "русский мир" и "русская весна"?
Или за "титульную нацию" – тогда надо разбираться, кто вы, а не доводить все до логики Адольфа, и при этом рассказывая про "один народ" с украинцами, которых вы хотите уничтожить.
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