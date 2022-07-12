"Розкрито наші плани щодо звільнення Півдня!", "Втрачено раптовість!", "Ворог посилить атаки на наші війська!", "Доки!", "Зрада!" і т.д.
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Подальші дії
Щоб не обзивати образливими словами, спитаю: ви це серйозно? Раптовість у вас втрачено? Мізки у вас втрачені.
Ми звільнятимемо наші південні регіони. Ми звільнятимемо Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Гопри, Маріуполь, Каланчак, Генічеськ та всі інші міста та села. Це – політичне рішення, про яке мають знати всі.
Це мають чітко усвідомлювати наші партнери. Жодного "визнання реальності" не буде. У москві нехай визнають реальність. Наша перемога (до якої нас всі обіцяють підтримувати) у війні – це визволення всіх територій. А не зупинка ворога по Дніпру та Сіверському Донцю. І зброя нам потрібна саме для такої перемоги.
Це мають знати наші люди, котрі під тимчасовою окупацією. І які ведуть війну у тилу ворога! З цією думкою повинні прокидатися і в страху засинати колаборанти. А також ті, хто вагаються, щоб не стали колаборантами.
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Терміни деокупації
Як і коли ми це робитимемо – вирішить військове командування. Завтра, за місяць чи до Нового року – це буде військове рішення з урахуванням обстановки, ресурсів тощо. Можливо, як підготовку до звільнення Херсона, буде вирішено звільнити Луганськ. Час покаже.
Тож які плани розкрито? Таке враження, що у маси людей у голові, крім мозочка і зони, що відповідає за крики "зрада", нічого не працює.
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