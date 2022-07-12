путін зрадів і різко скоротив подачу газу в Європу. Путін сказав Європі, що треба забрати з-під санкцій турбіну, бо відключить газ.

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Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви – це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

Сюрприз від путіна

Європа пішла на окремі умови по турбіні, прибрала її з санкцій і продавила Канаду, щоб та повернула турбіну "Газпрому". путін зрадів і ще далі скоротив постачання газу в Європу, прикриваючись плановим ремонтом "Північного потоку – 1".

Який сюрприз. Може, хоч цього разу вони вивчать урок? Як треба поводити себе з бандитами? І зрозуміють, що усі поступки бандити сприймають за слабкість?

путін не визнає слабкість / Фото Getty Images

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Хід Литви

Правильну відповідь підказала Литва. Транзит до Калінінграда закритий. путін і вся його кліка обіцяли страшні кари. Литва сказала: "Вперед". І все. путін втерся.

І воно так працює постійно. Оці підлітки з підворітні, які прям офіційно кажуть, що треба відразу бити у морду, а потім вести перемовини, поважають тільки силу. І бояться її.

А зима буде холодною. І в Європі. І в Україні. Але фішка у тому, що і в Європі, і в Україні то буде одна холодна зима, яка потрібна для перебудови енергетичної системи. А от газ потім "Газпрому" не буде кому продавати до кінця його днів. Чи, принаймні, до кінця днів путіна.

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