путін зрадів і різко скоротив подачу газу в Європу. Путін сказав Європі, що треба забрати з-під санкцій турбіну, бо відключить газ.
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Сюрприз від путіна
Європа пішла на окремі умови по турбіні, прибрала її з санкцій і продавила Канаду, щоб та повернула турбіну "Газпрому". путін зрадів і ще далі скоротив постачання газу в Європу, прикриваючись плановим ремонтом "Північного потоку – 1".
путін не визнає слабкість / Фото Getty Images
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Хід Литви
Правильну відповідь підказала Литва. Транзит до Калінінграда закритий. путін і вся його кліка обіцяли страшні кари. Литва сказала: "Вперед". І все. путін втерся.
А зима буде холодною. І в Європі. І в Україні. Але фішка у тому, що і в Європі, і в Україні то буде одна холодна зима, яка потрібна для перебудови енергетичної системи. А от газ потім "Газпрому" не буде кому продавати до кінця його днів. Чи, принаймні, до кінця днів путіна.
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