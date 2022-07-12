путин обрадовался и резко сократил подачу газа в Европу. путин сказал Европе, что нужно забрать из-под санкций турбину, потому что отключит газ.
Читайте Война россии против Украины: кремль готов к крайним мерам
Сюрприз от путина
Европа пошла на отдельные условия касательно турбины, убрала ее из санкций и продавила Канаду, чтобы та вернула турбину "Газпрому". путин обрадовался и еще дальше сократил поставки газа в Европу, прикрываясь плановым ремонтом "Северного потока – 1".
путин не признает слабость / Фото Getty Images
Важно "Масяня" напророчила россии причудливый финал, но рабы путина не узнают о нем
Ход Литвы
Правильный ответ подсказала Литва. Транзит в Калининград закрыт. путин и вся его клика обещали страшные наказания. Литва сказала: "Вперед". И все. путин утерся.
А зима будет холодная. И в Европе. И в Украине. Но фишка в том, что и в Европе, и в Украине это будет одна холодная зима, которая нужна для перестройки энергетической системы. А вот газ потом "Газпрому" некому будет продавать до конца его дней. Или, по крайней мере, до конца дней путина.
Также интересно – Мы еще и не начинали! Данилов потроллил путина: смотрите видео