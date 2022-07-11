Думаю, нет. Во-первых, именно объявление мобилизации означает полный и абсолютный провал "спецоперации". Армия россии не смогла выполнить поставленные задачи, потеряла более 100 тысяч солдат убитыми и ранеными и не способна решать боевые задачи без радикального усиления.

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Во-вторых, мобилизация демонстрирует крушение путиномики. московия не может больше массово платить наемникам высокие зарплаты, поэтому мобилизует одноразовых ванек бесплатно.

В третьих, мобилизация не решает проблем на фронте. Техника кончается. Даже если наладят производство, в чем я сомневаюсь, российские военные машины на голову уступают образцам НАТО. Рано или поздно придет момент, когда воевать будет нечем. Поэтому необученные ваньки с автоматами – не лучший способ выиграть эту войну.

Четвертое и главное. Именно мобилизация положит конец режиму путина, войне и, надеюсь, существованию россии в текущих границах.

путин готов мобилизовать кого-нибудь / Фото Getty Images

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Ваньки будут бежать назад

Готовность россиян умирать за великую россию – драматически преувеличена. Да, на россии есть псы войны, профессиональные убийцы, которые хотят и умеют воевать. Но их боевой дух не идет ни в какое сравнение с воинственностью менеджера, которого вытащили из его уютного дивана и вместо "Балтики 7" дали в руки автомат.

После нескольких месяцев на передке, после смертей и понимания, что американская арта прилетает прямо в блиндаж, мобилизованный ванька скажет, что е**л он эту войну, путина и Тину Канделаки вместе.

Учитывая, что после мобилизации таких ванек будут сотни тысяч и они будут с оружием, совершенно четко прослеживается аналогия с 1917 годом, когда российские солдаты бросали фронт и возвращались грабить матушку-россию.

Да, есть и минусы. Общая мобилизация – это та же пехота в неограниченном количестве, которой сейчас критически не хватает российской армии для наступления. Но что-то мне подсказывает, что ВСУ готовы и будут жечь землю под ногами оккупантов, независимо от их количества.

Будем сильными и смелыми. Никакие заявления и действия недоимперии импотентов уже не имеют значения. Это тотальная война на ликвидирование. Я убежден, что на уничтожение именно россии. московия прекратит существование, а мы обязательно победим.

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