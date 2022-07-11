Думаю, ні. По-перше, саме оголошення мобілізації означає повний і абсолютний провал "спецоперації". Армія росії не змогла виконати поставлених задач, втратила більше 100 тисяч солдатів вбитими та пораненими й не спроможна вирішувати бойові задачі без радикального підсилення.

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По-друге, мобілізація демонструє крах путіноміки. московія не може більше масово платити найманцям високі зарплати, тому мобілізує одноразових ваньок безплатно.

По-третє, мобілізація не вирішує проблем на фронті. Техніка закінчується. Навіть, якщо налагодять виробництво, в чому я сумніваюсь, російські воєнні машини на голову поступаються НАТОвським зразкам. Рано чи пізно настане момент, коли воювати буде нічим. Тому необучені ванькі з автоматами – точно не кращий спосіб виграти цю війну.

Четверте і головне. Саме мобілізація покладе край режиму путіна, війні й, сподіваюся, існуванню росії в поточних кордонах.

путін готовий мобілізувати кого-небудь / Фото Getty Images

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Ваньки тікатимуть назад

Готовність росіян вмирати за велику росію – драматично перебільшена. Так, на росії є пси війни, професійні вбивці, які хочуть і вміють воювати. Але їх бойовий дух не йде ні в яке порівняння з войовничістю менеджера, якого витягнули з його затишного дивана і замість "Балтики 7" дали в руки автомат.

Після кількох місяців на передку, після смертей і розуміння, що американська арта прилітає прямо в бліндаж, мобілізований ванька скаже, що ї*ав він цю війну, путіна і Тіну Канделакі докупи.

Враховуючи, що після мобілізації таких ваньок будуть сотні тисяч і вони будуть зі зброєю, абсолютно чітко прослідковується аналогія з 1917 роком, коли російські солдати кидали фронт і поверталися грабувати матушку-росію.

Так, є й мінуси. Загальна мобілізація – це та сама піхота в необмеженій кількості, якої зараз критично не вистачає російській армії для наступу. Але щось мені підказує, що ЗСУ готові і будуть палити землю під ногами окупантів, незалежно від їх кількості.

Будьмо сильні та сміливі. Ніякі заяви й дії недоімперії імпотентів вже не мають значення. Це тотальна війна на знищення. Я переконаний, на знищення саме росії. московія припинить існування, а ми обов'язково переможемо.

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