Мультяшные флешбеки

Ракетно-бомбовые удары по ключевым городам, телеобращение китайского лидера о том, что нет никаких русских – это смесь татар с венграми, у них вся культура ворованная, а язык – исковерканный украинский, так что мы освободим русских.

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Такой пронзительный мульт у любого вызовет флешбеки 24 февраля. Дай, думаю, почитаю, а что же сами россияне об этом думают. Невозможно не проникнуться. Проснулось в них что-то или нет?

Изолированные в мордоре

Читаю комментарии, а они только украинские. Люди из Мариуполя, Харькова, Бучи пишут. Оказывается, автор "Масяни" Олег Куваев уехал из россии, права на мультфильм передал Украине, а россия сериал запретила еще в марте.

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Поэтому массово россияне не увидят, а ватным родственникам за поребрик можно слать. Вообще удивительно, что страна резко оказалась в худшей интеллектуальной форме за всю историю – ее оставили и не поддерживают все более-менее знаковые люди, остались только "патриоты" на зарплате, а у простого народа до сих пор не закрались какие-то подозрения на этот счет.

Важное – россию до сих пор не останавливают огромные потери в войне с Украиной: смотрите видео