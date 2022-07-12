Миф о российском ПВО

Очень удивляет нытье россиян об их не работающей ПВО. Слушайте, а кто вам сказал, что она есть? Во-первых, война идет уже пятый месяц – часть ПВО просто физически уничтожена. Есть ли что перебросить в Украину – это еще вопрос.

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Для закрытия такого большого количества объектов нужно еще больше Буков, Панцирей, С-300/400. Причем для противодействия украинским ракетам нужна эшелонированная система ПВО для защиты десятков – сотен объектов – это казармы, штабы, склады, комендатуры и т.д.

И это еще даже мы не говорим о размещении систем ПВО для защиты войск. Также все это будут "видеть" ВСУ и постепенно уничтожать эти системы. И так по кругу.

Идём дальше. Кто им сказал, что их ПВО вообще может сбивать "Химарсы"? Израиль построил на ограниченной малой территории сложную систему ПВО, чтобы сбивать самодельные ракеты палестинцев – и все равно иногда прилетает. А может быть, что россияне вообще не могут сбивать ракеты "Химарсов"? То есть, могут ли они сбить пакет "Градов" (40 штук)? Нет. А пакет "Химарсов"? Не все, если вообще хоть что-нибудь. А там за раз летит шесть штук из одной установки.

Время оккупантов исчерпано

Далее поговорим о характеристиках систем ПВО. Вот одна пусковая установка С-300 – у нее четыре ячейки, то есть четыре ракеты. Сама система с помощью радаров может "вести" одновременно хоть сотни целей. Этим очень кичатся разработчики, но речь идет о работе системы РЛС в комплексе, а не о возможности выпустить такое количество ракет! Но отстрелять одновременно с одной пусковой С-300 можно всего по четырем целям, а дальше нужно перезаряжаться. Хотите закрыться плотнее ракет – ставьте десятки таких систем (радар, заряжающие, пусковые и т.д.).

И об расстоянии. Одно дело, когда условную американскую межконтинентальную ракету ведут спутниками и радарами сотни – тысячи километров, пока она в конце концов прилетает в зону действия того или иного оператора С-300/Бука, а там уже все готовы. А здесь "враг у ворот" – стоит в 50 – 100 километрах от системы ПВО. Успеет ли отработать ПВО? Как видим, нет, не успевает.

Конечно, можно настичь на Донбасс и Херсонщину сотни систем ПВО, в режиме 24/7 следить за всеми возможными пусками, "светить" свои радары, подставлять своих ПВОшников под удары то "Химарсов", то "Цезарей", М-777, "Крабов". Но, как показывает реальность, россияне этого (уже) не могут сделать.

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Переговоры, так переговоры

Поэтому в следующие несколько месяцев будет показательно уничтожаться вся российская логистика, остатки армии и любой более или менее привлекательный военный объект на оккупированных территориях и близких пограничных. А дальше россияне смогут сделать еще один жест доброй воли.

Россияне хотели усадить Украину за стол переговоров на своих условиях, но после месяцев войны становится понятным, что на переговорный стол возложат тушку россии.

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