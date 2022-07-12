Міф про російську ППО

Дуже дивують скиглення росіян про їх ППО, яка не працює. Слухайте, а хто вам сказав, що вона є? По-перше, війна йде вже п'ятий місяць – частина ППО просто вже фізично знищена. Чи є що перекинути до України – це ще питання.

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Для закриття такої великої кількості об'єктів треба ще більше "Буків", "Панцирів", С-300/400. Причому для протидії українським ракетам треба ешелонована система ППО для захисту десятків – сотень об'єктів – це казарми, штаби, склади, комендатури тощо.

І це ще навіть ми не говоримо про розміщення систем ППО для захисту військ. Так само все це будуть "бачити" ЗСУ та поступово знищувати ці системи. І так по колу.

Йдемо далі. Хто їм сказав, що їх ППО взагалі може збивати "Хімарси"? Ізраїль збудував на обмеженій малій території складну систему ППО, щоб збивати саморобні ракети палестинців – і все одно іноді прилітає. А може так бути, що росіяни взагалі не можуть збивати ракети "Хімарсів"? Тобто чи можуть вони збити пакет "Градів" (40 штук)? Ніт. А пакет "Хімарсів"? Не все, якщо взагалі хоч щось. А там за раз летить шість штук з однієї установки.

Час окупантів вичерпано

Далі поговоримо про характеристики систем ППО. Ось є одна пускова установка С-300 – у неї чотири комірки, тобто чотири ракети. Сама система за допомогою радарів може "вести" одночасно хоч сотні цілей. Цим дуже хизуються розробники, але мова йде про роботу системи РЛС в комплексі, а не про можливості випустити таку кількість ракет! Але відстріляти одночасно з однієї пускової С-300 можна всього по чотирьох цілях, а далі треба перезаряджатись. Хочете закритись щільніше від ракет – ставте десятки таких систем (радар, заряджаючі, пускові тощо).

І про відстань. Одна справа, коли умовну американську міжконтинентальну ракету ведуть супутниками і радарами сотні – тисячі кілометрів, поки вона зрештою прилітає в зону дії того чи іншого оператора С-300 / "Бука", а там вже всі готові. А тут "ворог біля воріт" – стоїть за 50 – 100 кілометрів від системи ППО. Чи встигне відпрацювати ППО? Як бачимо, ніт, не встигає.

Звичайно, можна нагнати на Донбас та Херсонщину сотні систем ППО, в режимі 24/7 слідкувати за всіма можливими пусками, "світити" свої радари, підставляти своїх ППОшників під удари то "Хімарсів", то "Цезарів", М-777, "Крабів". Але, як показує реальність, росіяни цього (вже) не можуть зробити.

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Перемовини, так перемовини

Тому в наступні декілька місяців буде показово знищуватись вся російська логістика, рештки армії та будь-який більш-менш привабливий військовий об'єкт на окупованих територіях та близькому прикордонні. А далі росіяни зможуть зробити ще один жест доброї волі.

Росіяни хотіли всадовити Україну за стіл переговорів на своїх умовах, але після місяців війни стає зрозумілим, що на стіл для перемовин покладуть тушку росії.

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