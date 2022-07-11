Імітація замість успіхів

Озвучені гучні заяви кремля про "відродження морського флоту" зумовили російських чиновників займатися "імітацією бурхливої діяльності".

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Зокрема міністр промисловості та торгівлі росії денис мантуров на зустрічі з путіним пообіцяв "реанімувати" виробництво суден "Олімпія" на заводі "Море" в окупованій Феодосії та "продовжити" виробництво суден "Комета".

Дійсно, після захоплення заводу "Море" з 2014 року окупанти, крім спроб будівництва на ньому низки воєнних замовлень, передали на будівництво на ньому два судна типу "Комета 120М", які раніше будувалися на заводі "Вимпел" у рибінську.

При цьому якщо "Комета 120М" є спробою російської модернізації радянської моделі судна на підводних крилах, то "Олімпія" була ще радянським проєктом та будувалася на початку 90-х років у кількості трьох суден.

Передбачуваний фінал

Спільним та ключовим у проєктах цих кораблів є потужні двигуни німецького концерну MTU Friedrichshafen GmbH, що є головними складовими проєкту. Відмова цього європейського виробника постачати свою продукцію агресорові призвела до спроб заміни двигунів на китайські, але це призвело до практичної неможливості надійної експлуатації "Комети".

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Наразі росіяни обіцяють налагодити випуск "власних двигунів" для "Комет", але це поки залишається утопічним, адже вони не змогли це зробити навіть для будівництва воєнних швидкісних катерів.

За цих умов згадки про не дуже вдалий проєкт "Олімпіїї" тридцятирічної давнини свідчить про відсутність будь-яких реальних перспектив у суднобудуванні для окупованого Криму.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

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