Имитация вместо успехов
Озвученные громкие заявления кремля о "возрождении морского флота" обусловили российских чиновников заниматься "имитацией бурной деятельности".
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Действительно, после захвата завода "Море" с 2014 года оккупанты, кроме попыток строительства на нем ряда военных заказов, передали на строительство на нем два судна типа "Комета 120М", которые ранее строились на заводе "Вымпел" в рыбинске.
При этом если "Комета 120М" – попытка российской модернизации советской модели судна на подводных крыльях, то "Олимпия" была еще советским проектом и строилась в начале 90-х годов в количестве трех судов.
Предполагаемый финал
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Пока россияне обещают наладить выпуск "собственных двигателей" для "Комет", но это пока остается утопическим, ведь они не смогли это сделать даже для строительства военных скоростных катеров.
В этих условиях упоминание не очень удачного проекта "Олимпии" тридцатилетней давности свидетельствует об отсутствии каких-либо реальных перспектив в судостроении для оккупированного Крыма.
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