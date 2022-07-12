Бурные реалии 2022-го
Население испытывает нехватку продовольствия, топлива, товаров первой необходимости и медикаментов. Рост инфляции по разным оценкам составил 25 – 30%, а объем внешнего долга достиг 50 миллиардов долларов.
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Отчасти в происходящем виновата пандемия, вызвавшая сокращение мировой торговли и производства. Что особенно важно в случае Шри-Ланки, пострадал туристический сектор, доходы от которого сократились в пять раз.
Украинский кризис добавил проблем. Цены на продовольствие и энергоносители остаются высокими, что привело к тринадцатичасовым блекаутам и введению ограничений на приобретение топлива: в огромных очередях уже погибли люди. Постоянное отключение электроэнергии может привести к снижению урожайности на плантациях острова, знаменитого чаем. Решение правительства запретить импорт химических удобрений в прошлом году, которое позже отменили, все же серьезно отразилось на сельскохозяйственном секторе страны, и стало причиной снижения объемов урожая риса.
Клан Раджапакса: путь к власти
Клан Раджапакса начал восхождение к власти более полувека назад, но укрепился на олимпе ланкийской политики только после 2005 года, благодаря предприимчивости и отваге братьев Махинды и Готабаи Раджапакса, отличившихся в Четвертой иламской войне против группировки "Тигры освобождения Тамил-Ила" . Через пятнадцать лет семья Раджапакса контролирует значительную часть финансовых потоков и крепко держит в руках власть в господствующей партии.
Оппозиция обвиняет ее в авторитарном стиле правления, коррупции и неспособности вывести страну из экономического кризиса, разразившегося после окончания гражданской войны в 2009 году. Однако представителей клана Раджапакса нельзя назвать единственными виновниками возникшего в стране кризиса.
Цунами проблем ланкийской экономики
Долгое время ланкийская экономика считалась самой развитой и устойчивой среди южноазиатских соседей. Сейчас ее ВВП за ПКС на душу населения равняется 12 тысячам долларов – по этому показателю Шри-Ланка опережает все страны региона; аграрный сектор занимает 8% ВВП, промышленность – 26%, а сфера услуг – примерно 70%; 100% населения получили по крайней мере среднее полное образование; ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 77 лет.
Однако взятый руководством страны курс на развитие третичного сектора в целом и туризма в частности обусловил особую уязвимость экономики в кризисных ситуациях – будь то гражданская война, или борьба с сепаратизмом "Тигров освобождения Тамил-Илама" (ТОТИ), или кардинальные изменения традиционных производственных цепочек и связанных с ними услуг, вызванных пандемией коронавируса.
Кроме того, характерной чертой ланкийской экономики стал "двойной дефицит" (twin deficit) – феномен, являющийся совпадением в движении дефицита правительственного бюджета и дефицита платежного баланса. В течение длительного времени внешние заимствования являлись единственным крупнейшим источником финансирования прошлых долгов, что имело серьезные последствия общей макроэкономической стабильности.
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Поскольку руководство страны после окончания гражданской войны начало ориентироваться на развитие внутреннего рынка вместо поддержки экспортоориентированных отраслей, в стране не хватало иностранной валюты для выполнения обязательств по обслуживанию внешнего долга. Правительства, сменявшие друг друга, в течение длительного периода были вынуждены брать новые ссуды для обслуживания ранее взятых в дополнение к ежегодно увеличивавшемуся дефициту бюджета.
В результате страна оказалась в порочном круге формирования большого бюджетного дефицита и неблагоприятной динамики повышения долговых обязательств. Шри-Ланка обращалась и к региональным, и глобальным партнерам, а также к международным организациям. И хотя чаще всего звучат сообщения о поддержке со стороны Индии и КНР, полученные от них средства составляют лишь часть внешнего долга страны – большинство принадлежит частным владельцам облигаций на международных кредитных рынках.
Основной проблемой Шри-Ланки является огромный внешний долг и хроническая нехватка валютных резервов. Власти Шри-Ланки охотно ссужали средства у Китая, который давал деньги в долг под небольшой процент, не обращая внимания на характер господствующего режима. Будучи не в состоянии расплатиться с долгами, ланкийское правительство отдало в 2017 году в аренду китайцам на 99 лет порт Хамбантота. Эта уступка вместе с передачей Китаю контракта на реконструкцию порта Коломбо стоимостью 1,4 миллиарда долларов вызвала обеспокоенность Индии, считавшей островное государство сферой своего непосредственного влияния.
Однако не совсем справедливо обвинять Китай в создании "долговой ловушки": наиболее обременительными для Шри-Ланки стали не китайские ссуды, а выплаты по международным суверенным облигациям частным компаниям. Для погашения долга власти запустили печатный станок, что привело к увеличению денежной массы на 42% за полгода. В результате правительству пришлось повысить процентные ставки, наложить ограничения на импорт и девальвировать местную рупию.
Рост обязательств сопровождался недальновидными действиями власти, такими как, например, упомянутые ограничения на импорт химических удобрений, а еще до начала пандемии снижены налоги. Нехватка товаров и иностранной валюты вынудила правительство направить средства в поддержку импорта, начать переговоры с основными кредиторами и начать разработку программы реструктуризации долга.
революция
Хаотические протесты против повышения цен на горючее и продукты питания превратились в апреле в массовое движение против власти и против клана Раджапакса. Сожжены резиденции премьер-министра и некоторых депутатов, отстранены от должности глава Центрального банка, на улицу выведены войска и бронетехнику, против демонстрантов применялись слезоточивый газ и водометы. Но требования протестующих оставались неизменными: выход из экономического кризиса и отставка президента.
Протестные настроения удалось отчасти смягчить массовыми отставками в правительстве. Свои посты оставили в том числе три брата действующего президента – премьер-министр, а также министры финансов и ирригации. Новым премьером провозгласили Ранила Викрамассингхе – авторитетного человека, ветерана ланкийской политики, занявшего премьерское кресло в пятый раз.
Формально он принадлежит оппозиции, но имеет тесные связи с Раджапаксом, поэтому его назначение не удовлетворило оппозицию и его лидера Саджита Премадаса, главу второй крупнейшей партии в парламенте "Сила объединенного народа" (SJB). Он заявил, что его партия не будет частью переходного правительства при президенте Готабаи Раджапаксе.
Дополнительные уступки, на которые пошла семья, в частности расширение функций парламента, внесение в конституцию изменений, ограничивающее полномочия президента, лишь частично ослабило протестное движение. Основного требования народа – отставки президента – не выполнили.
Важное пути придется идти на поклон: когда это произойдет
При этом Раджапакса мало что могли сделать: решение проблем зависит от многих внешних факторов. Необходимо договориться о реструктуризации долга и получить поддержку крупных игроков и финансовых организаций. Проблема в том, что на основные страны-кредиторы приходится только 1/5 внешнего долга, большая часть – заимствование на финансовом рынке.
Индия уже заявила о готовности выделить финансовую помощь в размере 2 миллиарда долларов. С Китаем, основным кредитором, переговоры более сложны. Несмотря на то, что Пекин готов предоставить валютный своп в размере 1,5 миллиарда долларов, он не хочет идти на дополнительный риск, а многие обязательства привязаны к конкретным инфраструктурным проектам.
Интрига сохраняется до конца
Как теперь Шри-Ланке выйти из кризиса? Для начала найти финансовую поддержку (которую, кстати, готова обеспечить Индия), найти источник относительно дешевых энергоресурсов. Кстати, именно по этой причине Готабая Раджапакса провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Что касается 51 миллиарда долларов внешнего долга, то в обозримом будущем эту проблему решить невозможно. К тому же, не стоит считать, что Раджапакса навсегда канули в лету. Да, сейчас семья воспринимается в ланкийском обществе как персонифицированное зло и люди, лично отвечающие за экономический кризис. Однако, если новое временное правительство окажется неэффективным, есть вероятность того, что Раджапаксу удастся вернуть ситуацию в свою пользу.
Кроме этого, Раджапаксы по-прежнему сохраняют влияние в Южной провинции, прежде всего в округах Хамбантота и Матара. Там – их родовое гнездо, окруженное лояльной клиентелой и многочисленными семьями из числа местных элит, связанных с Раджапаксом узами родства и личной преданности.
Во-вторых, Раджапакса, несмотря на все протесты, достаточно популярны как в собственной партии SLPP, так и среди сингальского населения в целом, а сингалы составляют большинство населения. Не в последнюю очередь это связано с тем, что Раджапаксу удалось завершить многолетнюю кровопролитную гражданскую войну. Остается наблюдать дальнейшее развитие ситуации.
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