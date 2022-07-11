Фактор "голубого топлива"

При сегодняшних условиях там (у россиян – 24 канал) не хватает каких-либо ресурсов, они ими перебрасываются из разных направлений, но попытка решать эту задачу (создание новых источников ресурсов) делается, уже есть наемники. Здесь источник не безграничный, но, к сожалению, не безграничный источник и у Украины.

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А ограничительные функции – их несколько. Деньги. Во-вторых, европейцев интересует проблема энергоносителей, ископаемых. Особенно будет их волновать все зимой. Возможно, поэтому придется закрыть какой-то бизнес, поскольку газ слишком дорогой. Но оставить без отопления граждан никто не может.

Сейчас очень активно ищут альтернативные источники энергоносителей, решается эта проблема, но, похоже, что проблема зимы решится как-то иначе, чем наступление зимы, когда в Москве 10 октября начинают топить, если холодно, если температура падает ниже 10 градусов.

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путин будет искать собеседников

То есть, до октября (все называют август, оптимисты говорят о том, что это может произойти быстрее) россия безусловно будет пытаться выйти на результаты переговоров. Не просто переговоров – путину нужны определенные результаты. Пока убедить на поле боя Зеленского и граждан Украины в том, что нужно стать более сговорчивым, путину не удается, к счастью.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с маленькой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

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