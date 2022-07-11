"русский мир" на марше

Со мной связывались мои друзья из Казахстана, спрашивали о дополнительной информации, поскольку в Казахстане действительно идут дискуссии об агрессивной политике рф относительно этой страны. Я решил более подробно осветить политические процессы под названием "экспорт российского сепаратизма" в Казахстан.

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Первые попытки кремля аннексировать часть территорий северного Казахстана были зафиксированы еще в 1990 – 1991 годах, то есть с первых дней обретения Казахстаном независимости. Таким образом, вспышки инспирированного сепаратизма из рф в Казахстане заметили с 1990 года:

1990 – 1991 годы – в городе Уральске Западно-Казахстанской области провели протест уральских казаков из рф, выступавших за признание недействительной передачи Уральской области в состав Казахстана в 1920 году и возвращение ее в россию.

Сентябрь 1991 года– в Уральске прошли уличные столкновения казахов и представителей уральских казаков. После этих столкновений настроения российских сепаратистов перешли в латентный и скрытый характер.

1994 год – в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области община славянской культуры при финансовой поддержке рф организовала митинг, целью которого было лоббирование создания в Восточном Казахстане национальной автономии этнических русских и предоставление русскому языку статуса государственного.

1995 год – за сепаратистскую деятельность власти Казахстана арестовали атамана "Семиреченского казачьего войска" Николая Гунькина, который публично заявлял о вхождении Казахстана в состав россии.

1996 год – лидеры "Кокчетавского отдела Сибирского казачьего войска", братья Юрий и Виктор Антошко, попытались организовать вооруженное восстание в Кокшетауской области Казахстана (с 1997 года вошла в состав Северо-Казахстанской области) с последующим созданием так называемой "народной республики".

1999 год – власти Казахстана в Усть-Каменогорске задержали группу из 22 человек, которая собиралась создать на базе Восточно-Казахстанской области государство "Русская земля".

2001 год – председатель Национал-большевистской партии России эдуард лимонов начал формирование группировки боевиков для поднятия восстания в регионах Казахстана, где преимущественно проживают этнические русские, но тогда фсб прекратило эту попытку, а лимонов получил тюремный срок.

Аппетиты кремлевского монстра не уменьшаются

В 2014 году, после спецоперации спецслужб рф в Украине под названием "русская весна" с последующей оккупацией Автономной Республики Крым, а также частей Луганской и Донецкой областей власти Казахстана усилили уголовную ответственность за сепаратизм внутри страны.

Но попытки раскачивания ситуации в Казахстане продолжались. Так, в 2015 году житель города Риддер республики Казахстан игорь сычев был привлечен к уголовной ответственности за публикацию опроса в социальной сети "ВКонтакте" по вхождению Восточно-Казахтанской области в состав рф. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. В 2016 году игоря чуприна, жителя села Соколовки Северо-Казахстанской области, осудили на 5,5 лет лишения свободы за призывы объединения рф и Казахстана в социальной сети "ВКонтакте". Это всего несколько примеров из множества.

В 2020 году депутат от партии "единая россия" вячеслав никонов, который, кстати, в 2021 году был избран по региональным спискам ростовской области от "единой России" и позиционирует себя как избранный депутат от временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в эфире программы "Большая игра" на "первом канале" заявил: "Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен". Цитата Никонова: "Они (казахи) существовали гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны россии и советского союза". Это не единственное высказывание политиков рф о "русских землях" в Казахстане.

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Кроме того, в Казахстане активно работал государственный фонд "русский мир" через созданные "российские центры" в Алма-Ате и Актобе. Они проводили политику продвижения ценностей "русского мира" в Казахстане. В 2021 году были реализованы проекты России в Казахстане:

"россия удивляет", – суть проекта заключалась в проведении интеллектуального марафона "россия – Казахстан" для молодежи республики в Алма-Ате, Нур-Султане, Шимкенте;

организация выставки "За нами москва" в Нур-Султане в честь 80-летия подвига панфиловцев;

организация литературной встречи, посвященной творчеству Сергея Есенина, для студентов в Актобе;

организация дней "русской культуры" в Нур-Султане;

организация осенней школы русистики в Нур-Султане;

организация олимпиады по русскому языку среди учащихся в Актобе;

организация выступления "русских театров" в Казахстане;

организация круглого стола по обсуждению творчества Фёдора Достоевского в Казахстане.

В 2022 году фонд "русский мир" и российские центры продолжили свою деятельность:

июнь 2022 года – в городах Казахстана состоялся флешмоб "Пушкины гуляют по Казахстану". Акция заключалась в том, что по городам Казахстана гуляли примерно 700 двойников Пушкина, акцию проводят четвертый год подряд;

май 2022 года – в Казахстане состоялся единый детский диктант по русскому языку, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры;

май 2022 года – в Казахстане состоялся конкурс чтецов на русском языке для детей и подростков Казахстана от 6 до 17 лет;

апрель 2022 года – в Казахстане стартовала акция "георгиевская лента", которая заключалась в раздаче лент в Казахстане, параллельно акция проходила в Азербайджане, Индии, Кыргызстане, Перу, Сербии, Тунисе и на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей;

апрель 2022 года – организован визит для студентов Алма-Аты в православный храм с целью информирования студентов о пасхальных традициях РПЦ;

апрель 2022 года – в Казахстане проведена встреча любителей русского языка;

март 2022 года – в Казахстане стартовал проект "Поэтические батлы", организованный российским домом (подразделение россотрудничества) в Нур-Султане.

Это лишь малая часть проектов, реализуемых в 2021 и 2022 годах государственным фондом рф "русский мир" через созданные в Казахстане "российские центры", а также через "россотрудничество" и созданное им подразделение "российский дом".

Стоит отметить, что "российские центры" работают на временно оккупированной территории Украины – в Луганске, Горловке и Донецке, в 2021 году они активно участвовали в организации выборов в госдуму рф на временно оккупированных территориях. Также "российские центры" на оккупированном рф Донбассе разработали так называемую доктрину "российский Донбасс", которая стала идеологическим фундаментом для начала полномасштабной военной агрессии России против Украины.

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Противоядие родным словом

Но вместе с активной деятельностью рф по продвижению "русского мира" на территории Казахстана казахи продолжали проводить политику, направленную на продвижение казахских национальных ценностей и искоренение русского языка. Так, в 2021 году власти Казахстана заявили о намерении перевести все школы республики на казахский язык обучения. По словам министра образования Казахстана Асхата Аймагамбетова, с 2023 года все школьники Казахстана будут учиться на казахском языке.

Власти Казахстана по инициативе Нурсултана Назарбаева проводили политику дерусификации Казахстана (казахизация), которая заключалась в: обучении на казахском языке во всех учебных заведениях республики, популяризации и продвижении культурных ценностей казахов, организации "языковых патрулей" на территории Казахстана, ведении и заполнении всех государственных документов на казахском языке, размещении наружной рекламы на территории республики только на казахском языке и т.д.

Вице-премьер-министр Казахстана Аскан Умаров заявлял: "С российскими проблемами языка и культуры – в россию, пожалуйста. Не забывайте, что вы здесь – навязанная диаспора".

Также в 2021 году Казахстан потрясали скандалы, связанные с русским языком. В октябре 2021 года женщина попросила водителя такси не говорить по-русски, после чего он на нее накричал. Запись разговора попала в сеть, и разразился скандал. В 2020 году в Алма-Ате избили пассажирку маршрутного такси за то, что она спросила у водителя такси информацию об остановке на русском языке. Таких примеров масса, они подтверждают, что в Казахстане есть очень острые казахско-российские отношения, которые обусловлены прошлыми попытками России разжечь очаги регионального сепаратизма в Казахстане с последующей сецессией части территорий.

Также следует отметить, что Казахстан не приветствовал военную агрессию России против Украины, что подтверждает случай с евгеном щербаком, гражданином Казахстана, который организовывал на территории Казахстана вербовочные центры для участия в боевых действиях против Украины. Сам же евгений щербак был участником батальона "спарта" и соратником пресловутого арсена павлова (моторолы). Щербак участвовал в боевых действиях на территории Украины – в Широкино и Дебальцево. В 2019 году по запросу властей Казахстана его экстрадировали из рф к себе на родину с последующим осуждением на 4,5 года.

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Между "русскоязычием" и танками – всего несколько шагов

Казахстан, начиная с 1991 года, боролся за свою независимость, давал отпор агентам России в разжигании сепаратизма на территории республики, пытался продвигать свои национальные ценности и уменьшал влияние русского языка и культуры у себя на родине. Я считаю, что эти факты и повлияли на то, что в 2022 году ОДКБ ввела военный контингент на территорию Казахстана.

Просто власти рф увидели, что еще несколько лет – и Казахстан будет для них потерян, как и Украина сейчас. Недавно Касим-Жомарт Токаев на экономическом форуме в санкт-петербурге заявил о непризнании незаконных вооруженных формирований на Донбассе, а также сказал, что не поддерживает принцип самоопределения народов, ведь если его организовать, то будет мировой хаос.

Напомню, что об этом принципе кремль заявляет тогда, когда необходимо легитимизировать оккупацию Крыма, но рф забывает, что в ее составе 22 национальные республики, которые входят в федерацию отдельным договором. И если воплотить принцип самоопределения народов, то рф рассыплется, как карточный домик.

Позиция Токаева поняла, он знает об имперских амбициях диктаторского режима в кремле и понимает, что от мер по продвижению русского языка до передвижения русских танков по Казахстану расстояние примерно 2 – 3 года, поэтому постепенно Казахстан занимает антироссийскую позицию.

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