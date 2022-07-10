А для путина потери личного состава вообще не являются каким-то фактором – общественных выступлений внутри россии по этому поводу нет, да и выкашивается подчистую пока в основном мужское население псевдореспублик на Донбассе.

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Украина ценит жизни своих воинов

А украинцы наоборот ценят жизни своих солдат, поэтому без накопления значительного количества тяжелой техники ожидать контрнаступления ВСУ не приходится, ибо без тяжелого вооружения – это только лишние траты украинских жизней.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена со строчной буквы – это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

Важно У путинской армии возникли серьезные проблемы

Кто оплатит восстановление Украины

Аналог плана Маршалла в отношении Украины будет в основном профинансирован россией и российскими налогоплательщиками. Точнее той страной, которая будет на месте рф.

По моим оценкам, это где-то 400 миллиардов долларов (замороженные золото-валютные резервы + конфискованные средства российского бизнеса). Механизм прорабатывается и будет запущен.

Главное то, что пол триллиона долларов на восстановление Украины после войны – это колоссальные средства, и большой вопрос, кто и как будет их распределять и использовать. Это очень серьезный вопрос.

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