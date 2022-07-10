А для путіна втрати особового складу взагалі не є якимось чинником – громадських виступів усередині росії з цього приводу немає, та й викошується повністю переважно чоловіче населення псевдореспублік на Донбасі.

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Україна цінує життя своїх воїнів

А українці, навпаки, цінують життя своїх солдатів, тому без накопичення значної кількості важкої техніки очікувати контрнаступу ЗСУ не доводиться, бо без важкого озброєння – це лише зайві витрати українських життів.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви – це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

Важливо У путінської армії виникли серйозні проблеми

Хто сплатить відновлення України

Аналог плану Маршалла щодо України буде здебільшого профінансований росією та російськими платниками податків. Точніше тієї країною, яка буде на місці рф.

За моїми оцінками, це приблизно 400 мільярдів доларів (заморожені золото-валютні резерви + конфісковані кошти російського бізнесу). Механізм опрацьовується та буде запущений.

Головне те, що пів трильйона доларів на відновлення України після війни – це колосальні кошти, і велике питання, хто і як їх розподілятиме і використовуватиме. Це дуже серйозне питання.

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