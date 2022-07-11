И если изначально нардепы почти единодушно принимали законы, сегодня такого единства уже нет. Некоторые проекты лихо принимают конституционным большинством, а отдельные решения проводят буквально на грани или вообще проваливают.

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В этой статье мы проанализируем голосование за вопросы, прямо влияющие на людей и их судьбы во время войны, развязанной против Украины россией. Речь идет об увольнении уполномоченного по правам человека, создании ДНК-реестра граждан и реинтеграции детей в общество.

Увольнение Людмилы Денисовой с должности Уполномоченной по правам человека

Людмилу Денисову обвинили в бездействии. Она, казалось бы, не делала все возможное, чтобы организовать гуманитарные коридоры, провести обмен пленных или предотвратить принудительную депортацию людей с оккупированных территорий. Ей также упрекали, что она без согласия распространяла подробности о совершенных оккупантами половых преступлениях. Поэтому на нее пожаловались 144 медийницы, журналистки, правозащитницы, адвоката и представительницы общественных организаций, которых возмутила риторика омбудсмана.

Эти аргументы были достаточными, чтобы 234 депутата объявили недоверие Людмиле Денисовой. Поддержали это решение парламентарии из "Слуги народа", "Голоса", "За майбутнє", "Доверия", а также выходцы из ОПЗЖ – "Платформы за жизнь и мир" и "Восстановления Украины".

На кого это повлияет и как

Уполномоченный парламента по правам человека – сверхважная должность. Этот человек контролирует, как правоохранители выполняют свою работу, не злоупотребляют ли во время задержаний, не пытают ли в отделениях, не убивают ли в тюрьмах.

Особое внимание омбудсман должен уделять деятельности полицейских (свыше 130 тыс. человек), работников СБУ (около 30 тысяч), работников пенитенциарной службы (свыше 22 тысяч), прокуроров (не более 10 тысяч). Он должен следить за их работой, следить, чтобы они не нарушали права человека.

От качественной работы уполномоченного зависят жизнь заключенных (около 50 тысяч), задержанных, подозреваемых и вообще людей (только граждан – более 41 миллиона). Он должен защищать независимо от того, что они сделали, ведь, в отличие от россии, у нас ценят человеческое достоинство. В 2021 году к омбудсману обратили более 61 тысячи граждан о нарушении своих прав.

На негативные последствия увольнения уполномоченной жалуется правозащитник Сергей Перникоза:

Освобождение омбудсмана во время войны – это хуже всего, что могли придумать депутаты. Во время ужасов, которые несет война, работа института, призванная защищать права человека, по меньшей мере на месяц фактически остановилась. Визиты в места несвободы не происходят, производства уполномоченного не открываются, письма реагирования на нарушения прав человека в соответствующие министерства не направляются.

Увольнение уполномоченного имеет и политические последствия. Людмила Денисова систематически сообщала о возможных фактах изнасилований и сексуального насилия на оккупированных территориях. Голосование за ее увольнение вместе с публичными сомнениями нардепов по поводу достоверности распространенной ею информации дали дополнительные аргументы для вражеской машины пропаганды. Мол, сама Украина все отрицает, а значит, информация о преступлениях и зверствах в Буче, Ирпене, Мариуполе – ложь.

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Как должно было быть

В правовом демократическом государстве такие решения вызвали бы только удивление. Законы необходимо выполнять, и увольнять Людмилу Денисову таким образом не стоило. И в законе о военном положении, и в профильном законе об уполномоченном есть запрет прекращать или ограничивать его полномочия в случае введения военного положения.

Необходимо было провести настоящий открытый конкурс среди правозащитников, выбрать лучшего независимого кандидата. Так можно было исправить недостатки работы Людмилы Денисовой, о которых говорили нардепы, и предотвратить потенциальные злоупотребления.

К сожалению, этого не произошло. Спикер парламента Руслан Стефанчук без конкурса и консультаций внес кандидатуру нардепа Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного, и парламент его оперативно назначил.

Шаг к созданию реестра с данными ДНК преступников

Народные депутаты хотят создать ДНК-реестр, который, в частности, поможет противодействовать тяжким преступлениям и идентифицировать неопознанные трупы и пропавших без вести, что в условиях войны особенно актуально. В этот реестр депутаты предлагают вносить следующие данные:

подозреваемых в тяжких преступлениях против жизни, здоровья, половой свободы, которым избрали меру пресечения;

преступников, совершивших преступления против жизни, здоровья, половой свободы;

военнослужащих;

неопознанных трупов и пропавших без вести.

Парламентарии поддержали эту инициативу в первом чтении и еще будут ее шлифовать. "За" проголосовали 298 нардепов, но сайт Верховной Рады не содержит информации, кто и как именно голосовал. Еще 29 апреля 2021 года Верховная Рада направляла законопроект на доработку из-за опасений правозащитников по поводу возможных злоупотреблений. Мы также отмечали недостатки инициативы в нашем дайджесте.

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На кого это повлияет и как

Прежде всего, законопроект будет влиять на военных: ВСУ (по крайней мере 260 тысяч), Нацгвардии (не менее 60 тысяч), СБУ (примерно 30 тысяч), Службы внешней разведки (не менее 4 тысяч). Их ДНК будут собирать для потенциальной идентификации пропавших без вести и погибших. Отбор данных будет производиться добровольно по заявлению военного.

Касается проекта и полицейских (более 130 тысяч человек), прокуроров (не более 10 тысяч), преступников (около 50 тысяч) и подозреваемых. Сотрудники правоохранительных органов смогут собирать данные ДНК у "мелких" преступников, которые угрожали убийством, нанесли побои или легкие телесные повреждения, оставили кого-то в опасности или осуществляли незаконную лечебную деятельность.

Среди потенциальных рисков законопроекта вероятны злоупотребления и устрашения. Следователи смогут возбудить уголовное дело против заведомо невиновного лица, чтобы собрать его ДНК и шантажировать в будущем или даже фальсифицировать дела. Существует также риск перепродажи данных.

Еще одним риском является то, что держателем реестра будет Министерство внутренних дел. Оно сможет сохранять, оформлять и предоставлять другим органам доступ к данным ДНК, а также давать экспертные выводы. Но это министерство, которое частично ответственно за расследование преступлений. Одним из примеров их работы является дело Рифмастера, обвиняемого в убийстве Павла Шеремета. Никто не сможет гарантировать, что ради нужды МВД не воспользуется новыми полномочиями недоброчесно.

Как должно было быть

ДНК-реестры преступников являются распространенным явлением в мире, в частности, в Великобритании, Канаде и Германии. Свою базу данных имеет Интерпол. Они могут облегчить расследование тяжких преступлений, поэтому инициатива имеет смысл.

Но сомнительно, что для предотвращения преступности необходимо собирать геномную информацию у подозреваемых и "мелких" преступников. Необходимо собирать данные тех, кто совершил серьезные преступления и их вина доказана судом. Также реестр должен содержать министерство, которое не будет заинтересовано в злоупотреблениях. Вероятно, это может быть Минюст. До второго чтения эти изъяны еще можно исправить.

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Создание Реестра детей, нуждающихся в реинтеграции в общество

Из-за полномасштабного вторжения россии пострадали очень многие дети. оккупанты их убивают, ранят, принудительно депортируют. Чтобы эффективнее им помогать, депутаты приняли законопроект, в котором предлагают расширить основания, по которым дети получают статус пострадавших в результате войны. Также планируют создать Реестр, содержащий информацию о детях, нуждающихся в реинтеграции в общество. Законопроект поддержали в первом чтении 355 депутатов и будут его дорабатывать.

На кого это повлияет и как

Инициатива касается детей с инвалидностью (более 160 тысяч), сирот и лишенных родительской опеки (на учете таких примерно 70 тысяч), а также детей, пострадавших в результате войны (лишь за время полномасштабного вторжения официально таких – более 900) и которых принудительно депортировала россия (232 тысячи).

Если проект будет принят в целом, то дети, потерявшие родителей, дом или вынужденные сменить место жительства, тоже будут иметь статус пострадавших из-за войны войны. Это поможет оказывать психологическую помощь, вести статистику и готовить дополнительные аргументы против россии в международных судах.

Что касается специального Реестра детей, нуждающихся в реинтеграции в общество, то органы власти будут вести учет детей, нуждающихся в повышенном внимании от государства. Это должно помочь определить количество пострадавших, мониторить их состояние и контролировать текущую ситуацию, чтобы никого не забыли.

В то же время, уже работает система "Дети". Она содержит информацию о сиротах, детях лишенных родительской опеки, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, подвергшихся насилию и т.д. Поэтому законопроект предлагает дублировать информацию об отдельных категориях детей в нескольких реестрах.

Депутаты обещают предоставлять правовую защиту, льготы и достойные условия жизни для пострадавших детей. Но законодатели не определили, какую помощь будет оказывать государство и в пределах каких средств. Пока мотивации и смысла получать соответствующий статус нет.

Об этом рассказывает и представитель омбудсмена по соблюдению прав ребенка и семьи Аксана Филипшина. Она заметила:

Сегодня льготы для детей, пострадавших вследствие военных действий, есть в виде поступления в высшее учебное заведение, оздоровления и права на бесплатное питание в учебных заведениях и тому подобное. Но эти льготы часто осуществляются за средства местных бюджетов, которые не каждая община может себе позволить. Дети не должны зависеть от способности общины.

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Как должно было быть

В законопроекте есть еще многое исправлять. Это касается, в частности, создания нового реестра, который будет дублировать уже имеющуюся информацию, и льгот, которые государство не гарантирует. Государство должно защитить пострадавших детей и помочь им, а не ограничиться обещаниями.

Шансы на улучшение есть. Аксана Филиппишина говорит: "Многие экспертные организации высказали к законопроекту ряд замечаний. Были замечания не только уполномоченного, но и Минфина, Научно-экспертного управления парламента, Минсоцполитики. Парламентский комитет согласился со всеми, поэтому ко второму чтению могут быть существенные изменения".

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