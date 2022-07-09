Для бешеной собаки семь верст – не крюк
Ок. Разъясняю для тех, кому нужно разжевывать. Так, согласно имеющейся информации в Уссурийске, где располагается 83 ОДШБр, продолжается формирование сводного батальона.
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Будут отправлять это все со станции "Боневурово" на "Иловайск". Теперь просто найдите все эти города, населенные пункты и села на карте.
О главном Европа забыла о "пропущенной войне", которую для нее выиграла Украина в ХХ веке
До парада ВСУ успеют
То есть россияне формируют батальон, снабжают его снятой с хранения техникой и боеприпасами и везут воевать за 9,5 тысяч километров. Что тут еще... Пока доедут, так и война может закончиться. Узнают о капитуляции Кремля в пути.
Как вы думаете, хватает ли им ресурсов, если они опускаются уже в такой логистический ад, а сама 5 армия Восточного военного округа всегда считалась даже по меркам российской армии не вторым, а третьим сортом? Шел пятый месяц войны с Украиной.
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