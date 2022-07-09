Для скаженої собаки сім верст – не гак

Ок. Роз'яснюю для тих, кому треба розжовувати. Так, згідно з наявною інформацією в Уссурійську, де розташовується 83 ОДШБр, триває формування зведеного батальйону.

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Комплектування його здійснюють, використовуючи ресурс техніки 101 ОБР МТЗ, яка знімається зі зберігання, в самому Уссурійську і 127 МСД у Сергіївці. Боєприпасами цей батальйон забезпечуватиметься зі складів зберігання 1063 центру МТЗ Східного військового окуругу в Партизані Приморського каю.

Відправлятимуть це все зі станції "Боневурово" на "Іловайськ". А тепер просто знайдіть всі ці міста, населені пункти та села на карті.

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До параду ЗСУ встигнуть

Тобто росіяни формують батальйон, забезпечують його знятою зі зберігання технікою та боєприпасами і везуть воювати за 9,5 тисяч кілометрів. Що тут ще... Поки доїдуть, то й війна може закінчитися. Дізнаються про капітуляцію Кремля у дорозі.

Як на вашу думку, чи вистачає їм ресурсів, якщо вони опускаються вже в таке логістичне пекло, а сама 5 армія Східного військового округу завжди вважалася навіть за мірками російської армії не другим, а третім сортом? Ішов п'ятий місяць війни з Україною.

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