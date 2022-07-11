Фактор "блакитного палива"
За сьогоднішніх умов там (у росіян – 24 канал) не вистачає якихось ресурсів, вони ними перекидаються з різних напрямків, але спроба вирішувати це завдання (створення нових джерел ресурсів) робиться, вже є найманці. Тут джерело не безмежне, але, на жаль, не безмежне джерело і в України.
Цікаве Токаєв зрозумів, скільки років залишилось до пересування російських танків по Казахстану
Зараз дуже активно шукаються альтернативні джерела енергоносіїв, вирішується ця проблема, але дуже схоже, що проблема зими вирішиться якось інакше, ніж настання зими, коли у Москві 10 жовтня починають палити, якщо холодно, якщо температура падає нижче 10 градусів.
Про важливе Чому українська "бавовна" у тилах ворога зв'язала йому руки
путін шукатиме співрозмовників
Тобто до жовтня (всі називають серпень, оптимісти говорять про те, що це може статися швидше) росія безумовно намагатиметься вийти на результати переговорів. Не просто переговорів – путіну потрібні певні результати. Поки що переконати на полі бою Зеленського та громадян України в тому, що треба стати зговірливішим, путіну не вдається, на щастя.
Варте уваги – путін відзначився божевільною заявою, що ще "не починав війну": дивіться відео