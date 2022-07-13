Фестиваль "бавовни" тільки почався

Яскравий феєрверк, сотні супутніх хлопків та густе задимлення тішать не лише українців, які живуть на вільній частині України, але й тих, котрі перебувають на тимчасово окупованих територіях. Адже це ознака того, що ЗСУ працюють над тим, аби якнайшвидше звільнити ці землі від окупації.

Цікаве Чому "бойові якути путіна" можуть вилитися у плачевний сценарій для російської арм

Але все ж у цих феєрверків, хлопків та задимлення є більш глибоке значення, ніж просто сама ознака вогневого тиску ЗСУ на об'єкти окупантів.

Річ у тім, що ми зараз з вами спостерігаємо перший етап зі знищення системи управління та постачання передових російських окупаційних підрозділів. Системи, яка вибудовувалась місяцями, на тимчасово окупованих територіях після 24 лютого 2022 року та роками з 2014 до 2022 року.

Адже ЗСУ знищують не лише склади з боєприпасами, але й з паливно-мастильними матеріалами, військові частини, ремонтні бази, пункти управління та командні пункти. Все те, що відіграє важливу роль в управлінні та постачанні військ ворога для здійснення наступу.

Важливе Тупість взяла своє: російські окупанти бідкаються, що примудрилися провалитися з мародерством

Другий крок до пекла і ганьби

Наразі система управління та система забезпечення окупантів порушені. Вони починають відчувати нестачу боєприпасів на передовій, і їхня тактика вогневого валу починає просідати, виникають паузи.

У таких умовах, за збереження нинішнього рівня тиску на ці об'єкти, в найближчі два – три тижні окупанти втратять потенціал для проведення наступальних дій, після чого вони змушені будуть перейти до оборони на тимчасово окупованих територіях. І це буде другий етап знищення системи управління та системи постачання окупантів уже в їх обороні.

В обороні необхідно здійснювати управління та забезпечення військ у необхідній для підтримки оборонних можливостей кількості. Але й цих можливостей у них незабаром не буде, особливо з урахуванням того, що Україна отримує дедалі більше високоточної та далекобійної зброї і з кожним разом тільки нарощуватиме вогневий тиск.

Актуальне російська армія розродилася новим фейком, який може викликати інсульт від сміху

росіяни вже чують запах української перемоги

Для забезпечення російських окупаційних підрозділів боєприпасами в Уссурійську, де розміщується 83 ОДШБр, зі складів зберігання 1063 центру матеріально-технічного забезпечення Східного військового округу в Партизані, що у Приморському краї, знімаються боєприпаси. Майже 10 тисяч кілометрів від кордону з Україною.

Коли ведення оборонних дій стане неможливим для окупантів, розпочнеться третій етап – знищення системи управління та системи забезпечення ворога під час його відступу.

А тому кожен феєрверк, якому ми радіємо, – це справді внесок у майбутню перемогу. Вклад більш глибокий і об'ємний за своїм змістом та значенням. Слава нації!

До теми – Жданов розповів про ефективність застосування HIMARS ЗСУ: дивіться відео