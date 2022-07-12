"Багатоходівочка" по-російськи

Комбайни вкрали та погнали до Чечні, тому прибирати пшеницю нічим, і вона гниє на полях. Інформацію підтверджує олег царьов.

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Це вже щось неймовірне. Росіяни захопили частину території України, але навіть мародерство не змогли нормально організувати. Вкрали комбайни, а вкрасти зерно вже нема чим.

Чемпіони з тупості

Могли б спочатку вкрасти зерно, а потім уже вкрасти комбайни, але вони настільки тупі, що навіть не додумалися до цього. І ці люди ще називають себе наддержавою.

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На окупованих територіях Харківської області взагалі коїться пекло. Немає ні світла, ні води, ні газу. Економіка знищена, нічого не працює, люди буквально голодують.

І це – не вигадки української пропаганди. Все це розповідає людина, яка сама перебуває на окупованих територіях та працює на окупантів.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

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