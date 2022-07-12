Розбір байок від путінських клоунів

Коли я це прочитав, то у мене реально мало не трапився інсульт. Але не від шоку, а гомеричного сміху… Що ж, якщо на Одещині знищено ПКРК Harpoon, то, мабуть, саме час розпочинати масштабне десантування? Завтра? За тиждень? Місяць? Рік?

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Так, без жартів, дорогі друзі! Ми ж серйозні люди, аналітики! По-перше, нагадаю ср*ному міноборони рф, що вони ракети ОТРК "Іскандер" використовують зараз на відстанях до 100 кілометрів, по Харкову та Харківській області. І це їхня оптимально ефективна дистанція на сьогодні.

А все тому, що українська ППО, яка, згідно з брифінгом рф від 27 лютого повністю знищена, успішно збиває ракети 9М723, 9М728, 9М729 вартістю залежно від модифікації 3 – 5 мільйонів доларів.

Нагадаю, що радянські Х-22 росіяни застосовують на відстанях 150 – 200 кілометрів, оскільки це їхнє найефективніше застосування. На максимумі 600 кілометрів їхня точність збивається в десятки разів, і є високий ризик відмови паливної системи.

Тобто проти підготовленої ППО з відпрацьованими алгоритмами протидії ракети від ОТРК "Іскандер" ефективні на відстанях до 100 кілометрів. Далі ймовірність їхнього знищення зросте на порядок.

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Компост для пустоголових

По-друге, за минулі 48 годин на Одещині російські окупанти випускали ракети Х-31 авіаційного базування, але ніяк не вищезгадані модифікації ОТРК "Іскандер". Власне теж нестиковочка.

По-третє, російські ОТРК "Іскандер"... Звідки вони її запускали? Тимчасово окупований Крим та Херсонська область? Це понад 200 кілометрів. Тобто у два рази відстань більша за алгоритм знищення цих ракет? По мобільній системі?

Що тут скажеш... Клоуни продовжують згодовувати своєму споживачу інформаційного фаст-фуду різного роду компост. А якщо проаналізувати? Які ж ви, хлопці, жалюгідні. То що там з десантом? Коли чекати?

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