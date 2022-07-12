Разбор басен от путинских клоунов

Когда я это прочитал, то у меня реально чуть не случился инсульт. Но не от шока, а гомерического смеха… Что ж, если в Одесской области уничтожен ПКРК Harpoon, то, пожалуй, самое время начинать масштабное десантирование? Завтра? Через неделю? Месяц? Год?

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Да, без шуток, дорогие друзья! Мы ведь серьезные люди, аналитики! Во-первых, напомню серному минобороны россии, что они ракеты ОТРК "Искандер" используют сейчас на расстояниях до 100 километров, по Харькову и Харьковской области. И это их оптимально эффективная дистанция сегодня.

А все потому, что украинская ПВО, которая, согласно брифингу РФ от 27 февраля полностью уничтожена, успешно сбивает ракеты 9М723, 9М728, 9М729 стоимостью в зависимости от модификации 3 – 5 миллионов долларов.

Напомню, что советские Х-22 россияне применяют на расстояниях 150 – 200 километров, поскольку это их наиболее эффективное применение. На максимуме 600 километров их точность сбивается в десятки раз, и высок риск отказа топливной системы.

То есть, против подготовленной ПВО с отработанными алгоритмами противодействия ракеты от ОТРК "Искандер" эффективны на расстояниях до 100 километров. Дальше вероятность их уничтожения вырастет на порядок.

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Компост для пустоголовых

Во-вторых, за прошедшие 48 часов в Одесской области российские оккупанты выпускали ракеты Х-31 авиационного базирования, но никак не вышеупомянутые модификации ОТРК "Искандер". Собственно тоже нестыковочка.

В третьих, российские ОТРК "Искандер"... Откуда они ее запускали? Временно оккупирован Крым и Херсонская область? Это более 200 км. То есть в два раза расстояние больше алгоритма уничтожения этих ракет? По мобильной системе?

Что тут скажешь... Клоуны продолжают скармливать своему потребителю информационного фаст-фуда разного рода компост. А если проанализировать? Какие вы, ребята, жалкие. Так что там с десантом? Когда ждать?

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