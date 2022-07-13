Фестиваль "хлопка" только начался

Яркий фейерверк, сотни сопутствующих хлопков и густое задымление радуют не только украинцев, которые живут на свободной части Украины, но и тех, которые находятся на временно оккупированных территориях. Ведь это признак того, что ВСУ работают над тем, чтобы как можно быстрее освободить эти земли от оккупации.

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Но все же у этих фейерверков, хлопков и задымления более глубокое значение, чем просто сам признак огневого давления ВСУ на объекты оккупантов.

Дело в том, что мы сейчас с вами наблюдаем первый этап по уничтожению системы управления и снабжения передовых российских оккупационных подразделений. Системы, которая выстраивалась месяцами, на временно оккупированных территориях после 24 февраля 2022 года и годами с 2014 до 2022 года.

Ведь ВСУ уничтожают не только склады с боеприпасами, но и с горюче-смазочными материалами, воинские части, ремонтные базы, пункты управления и командные пункты. Все то, что играет немаловажную роль в управлении и снабжении войск врага для осуществления наступления.

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Второй шаг к аду и позору

В настоящее время система управления и система обеспечения оккупантов нарушены. Они начинают ощущать нехватку боеприпасов на передовой, и их тактика огневого вала начинает проседать, возникают паузы.

В таких условиях, при сохранении нынешнего уровня давления на эти объекты, в ближайшие две – три недели оккупанты потеряют потенциал для проведения наступательных действий, после чего они вынуждены будут перейти к обороне на временно оккупированных территориях. И это будет второй этап уничтожения системы управления и системы снабжения оккупантов уже в их обороне.

В обороне необходимо осуществлять управление и обеспечение войск в необходимом для поддержки оборонных возможностей количестве. Но и этих возможностей у них скоро не будет, особенно с учетом того, что Украина получает все более высокоточное и дальнобойное оружие и с каждым разом будет только наращивать огненное давление.

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Для обеспечения российских оккупационных подразделений боеприпасами в Уссурийске, где размещается 83 ОДШБр, со складов хранения 1063 центра материально-технического обеспечения Восточного военного округа в Партизане в Приморском крае снимаются боеприпасы. Около 10 тысяч километров от границы с Украиной.

Когда ведение оборонительных действий станет невозможным для оккупантов, начнется третий этап – уничтожение системы управления и системы обеспечения врага во время его отступления.

Поэтому каждый фейерверк, которому мы радуемся, – это действительно вклад в будущую победу. Вклад более глубокий и объемный по своему содержанию и значению. Слава нации!

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