Але зважаючи на катастрофічний для російського суспільства та економіки ходу бойових дій і тотального виснаження збройних сил, військово-політичне керівництво росії намагається вести непублічні переговори зі США і НАТО, розраховуючи закріпити свої політичні позиції.

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До яких поступок готовий кремль

Як стало відомо як із джерел, наближених до центрів прийняття рішень у Росії, так і з публікацій у російських пабліках, напередодні Саміту НАТО 28-30 червня російським дипломатам було поставлено завдання досягти певного узгодження позицій із Північноатлантичним альянсом.

Заради цього у кремлі навіть були готові змінити неприйнятного для Заходу представника переговорного процесу сергія рябкова на олександра грушка.

Попередньо було повідомлено про граничні поступки, на які готова піти росія: часткове виведення російських військ із окупованих територій (крім Криму) України в обмін на зміну політичного керівництва у Києві.

Те саме було озвучено під час останньої розмови, яка відбулася 26 червня, між главою служби зовнішньої розвідки росії сергієм наришкіним і директором Національної розвідки США Евріл Хейнс.

Примітно, що російський чиновник висловив побоювання, що у разі повернення Донбасу до складу України та зміни влади в Києві на проросійську, Польща та Британія одразу запустять проєкт "Незалежна Галичина", який передбачає створення проксі-держави, яка буде ворожою до росії і гратиме роль буфера між НАТО та росією.

Проте США категорично відкинули будь-які пропозиції, які передбачали зміну політичного керівництва України.

путін хоче зміни політичного керівництва у Києві / Фото Getty Images

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"Ми ще не починали"

Водночас, прогнозуючи такий сценарій переговорного треку, ще 22 червня путіним було анонсовано підготовку до "серйозного протистояння". У результаті це все вилилося в сумнозвісну фразу російського вождя, яка частково перетворилася на мем "ми ще не починали по-справжньому".

У кремлі абсолютно впевнені, що близько 80% озброєння та техніки, яка отримується від Заходу Україною, є застарілою, а нове озброєння не відповідає анонсованим домовленостям. При цьому, страхуючись від зайвих ризиків, у кремлі активно сприяли розкрутці скандалу навколо заяви Вікторії Спартц у розрахунку на суттєве зменшення чи повне припинення західної допомоги.

росія має намір до серпня – вересня 2022 року повністю захопити Донбас і запропонувати Україні мир на своїх умовах. Такі терміни пов'язані з наміром провести 11 вересня референдум про входження Херсонської області та псевдореспублік на Донбасі до складу росії.

У разі, якщо Україна та Захід відмовляться змінювати владу в Україні, а спроби фізичного усунення Володимира Зеленського знову зазнають невдачі, росія готова шляхом мобілізації всіх людських та матеріальних ресурсів (зокрема, та країн ОДКБ) захопити якнайбільшу територію України, паралельно розраховуючи на велику поступливість європейців через наближення зими й потребу в російських енергоресурсах.

Також у цих планах враховується фактор американських виборів та наявність "друзів путіна" в обох таборах американського політикуму та використання американського чинника тиску на Україну.

За інформацією джерел, остаточну стратегію подальших дій путін визначатиме після завершення липнево-серпневої кампанії на території Донецької та Луганської областей плюс півдні України, щоб мати розуміння ресурсів, які в нього будуть на той момент. Також буде постійно активним переговорний трек як наочна альтернатива картинки "кривавої лазні", яку путін сподівається влаштувати.

Але оскільки сценарій переговорів з Росії на їх умовах для Заходу та України є неприйнятним, найбільш можлива суттєва ескалація найближчим часом і повне виснаження ресурсів на ведення активних бойових дій росії максимум до кінця поточного року.

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